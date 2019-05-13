Банк «Союз» обновил мобильное приложение

Банк «Союз» подготовил к выпуску обновленный и расширенный набор опций для мобильного банка, которые будут доступны всем клиентам банка. Обновленное приложение становится более удобным, современным и интуитивно понятным пользователю. В новой версии приложения повышено юзабилити и внедрены доработки.

Основные нововведения приложения «Мобильный банк»:

- После обновления сервис оплаты услуг ЖКХ стал гораздо удобнее для клиентов. Теперь можно оплачивать жилищно-коммунальные услуги двумя касаниями экрана;

- В обновленной версии приложения клиентам доступны переводы не только в рублях, но и в долларах США и в евро;

- Проверка задолженности по штрафам ГИБДД, налогам и сборам ФНС и ФССП и других государственных структур и их оплата;

- Открытие вкладов и осуществление операций по ним прямо из приложения. Клиентам доступна информация по открытым вкладам: процентная ставка, срок действия договора, текущий остаток, реквизиты счета, периодичность уплаты процентов, выписка. В приложении возможно открытие/закрытие срочных вкладов, пополнение вклада, снятие денежных средств, автопролонгация на новый срок;

- Отображение кредитов в мобильном приложении. В новой версии приложения появился виджет на главной странице с краткой информацией о кредите. А так же появилась информационная карточка каждого кредита с подробной информацией о кредите – сумма, график платежей, перечень последних операций, очередной платеж, остаток, возможность совершения платежа, срок действия договора, оформление кредита;

- Подключение к программе лояльности: подключение, накопление баллов, просмотр накопленных и использование бонусных баллов.

Мобильное приложение банка «Союз» — удобный инструмент для быстрых и безопасных платежей и переводов, а также простого управления вашими счетами, картами, кредитами и вкладами. Установив приложение, вы получите простой и удобный доступ к услугам банка прямо со своего мобильного телефона и без посещения офиса!

Обновленное мобильное приложение для платформ Android и iOS уже доступно клиентам.

Олег Моргун, директор по информационным технологиям банка «Союз»:

- В новой версии мобильного приложения добавлены функции, которых ранее не хватало по сравнению с текущей функциональностью Интернет-банка. Теперь, такие важные для клиентов банка услуги, как открытие вклада, проверка наличия штрафов и задолженностей, а так же подключение к программе лояльности и использование баллов стали "мобильными", не требующими посещений отделений банка.