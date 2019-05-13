Ресторанный комплекс «Гавань» и магазин товаров для праздника «Весёлая Затея» — новые партнеры программы «Комплимент» Дальневосточного банка

Планировать любое торжество стало еще проще и выгоднее вместе с партнерами программы привилегий «Комплимент» Дальневосточного банка.

Ресторанный комплекс «Гавань» предоставляет скидку 10 % при оплате услуг картами Дальневосточного банка. Комплекс включает в себя 4 современных зала, позволяющих проводить как праздничные, так деловые мероприятия с посадкой от 20 до 120 человек. Посетителям предлагается меню европейской и русской кухни. Ресторанный комплекс «Гавань» находится по адресу: г. Владивосток, ул. Крыгина, 3; телефон: +7 (423) 249 53 74.

Магазин товаров для праздника «Весёлая Затея» дарит владельцам карт Дальневосточного банка скидку 2 % на любую покупку. «Весёлая Затея» – это большой ассортимент украшений, аксессуаров, упаковки, декораций и воздушных шаров. Компания работает только с проверенными поставщиками, надежными производителями и реализует лицензионные товары для организации любого праздника. Магазин находится по адресу: г. Владивосток, ул. Иртышская, д.17, к. 7.