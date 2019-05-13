Более 340 тысяч рублей похитили у ангарчанки благодаря популярной схеме обмана

10 мая в дежурную часть полиции обратилась 56–летняя женщина и сообщила, что стала жертвой мошенников. Как установили оперативники, на телефон потерпевшей поступил звонок с номера, зарегистрированного в Курганской области. Собеседник представился сотрудником службы безопасности финансовой организации и рассказал, что с её счета пытаются списать деньги. Чтобы сохранить сбережения, женщина направилась к ближайшему банкомату и под диктовку злоумышленника произвела несколько операций. После этого с её счета списалось 345 тысяч рублей, а телефон афериста оказался недоступен.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество».