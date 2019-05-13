Связь-Банк занял 5 место по темпам роста ипотечного кредитования в марте

Связь-Банк (Группа ВЭБ) занял 5 место в топ-7 банков по интенсивности роста ипотечного кредитования в марте относительно февраля 2019 года, по данным Русипотеки (ludiipoteki.ru). Прирост жилищного кредитования составил 26,9%.

Коммерческие банки за март 2019 года, по предварительным данным Русипотеки, предоставили 100 тысяч ипотечных кредитов на сумму 225 000 млн рублей. За три месяца текущего года выдано 280 тысяч кредитов на сумму 612 000 млн руб. В 2018 году эти показатели были на 5,5 % ниже.

По итогам первых трех месяцев 2019 года ипотечный кредитный портфель Связь-Банка составил 73 млрд рублей. Связь-Банк занимает 9 место в Высшей ипотечной лиге по размеру ипотечного портфеля по состоянию на 1 апреля 2019 года.