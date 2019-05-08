В День Победы – особое «спасибо» ветеранам Великой Отечественной войны от Сбербанка

Специальное поздравление для ветеранов ВОВ ко Дню Победы подготовил Байкальский банк ПАО Сбербанк. Более 40 подарков накануне 9 мая были вручены почетным клиентам банка – фронтовикам и «детям войны» в Иркутской области, Бурятии и Якутии. Руководители и сотрудники территориальных отделений встречались с ветеранами в офисах банка, у многих побывали дома.

В Иркутске почетную миссию поздравления ветеранов выполнили сотрудники Дивизиона «Особенные решения» Сбербанка и городских отделений. В теплой домашней обстановке, за чашкой чая живые свидетели военной эпохи поделились воспоминаниями о войне, их рассказы были записаны и переданы для публикаций в корпоративных изданиях Сбербанка.

Савельева Нина Игнатьевна (жительница г. Иркутск, 95 лет; в годы войны проживала в блокадном Ленинграде):

«Когда началась война, я училась на втором курсе техникума в Ленинграде. Нас отправили рыть окопы, вернулись в город – и оказались уже в блокаде немцев. Самое страшное было попасть под бомбежку, мы прятались от взрывов в вырытых земляных ущельях, их еще «братскими могилами» называли. Однажды и я чуть было в ней не осталась, бомба упала рядом совсем…Жили мы тогда в библиотеке завода, спали прямо на огромном столе в читальном зале. По утрам приходил мастер и громко кричал: «Поднимайтесь быстро, вставайте!». Это потом я поняла, так он понимал, кто живой из нас, если кто не встал – значит умер. Пока мы завтракали, их уносили».

Иркутская семейная пара-Лариса Васильевна и Георгий Александрович Самойловы 9 мая отмечают сразу 2 праздника –День Великой Победы и День рождения главы семейства. Подарок от Сбербанка стал для них приятным сюрпризом.

Самойлова Лариса Васильевна (жительница г. Иркутск, 86 лет):

«Мы клиенты Сбербанка и такое поздравление особенная радость, тем более для нас-детей войны. Несмотря на детские годы, война навсегда врезалась в память. Разве можно забыть, как будучи учениками 3 класса, писали мы письма на фронт, вместе с одноклассниками собирали посылки для солдат. Очень тяжело жить было в то время. Помню, уже после войны, когда отменили карточки и нас стали кормить в школьной столовой, мы с сестрой попросили дать нам чай и целую булку хлеба. Над нами так смеялись, порции же ведь были, а мы хлебом никак насытиться не могли, так его нам не хватало».

Поздравление ветеранов в Байкальском банке давняя традиция, как и участие в Параде Победы. 9 мая торжественные колонны Сбербанка пройдут в Иркутске и Братске.