На «Вальс Победы» приглашает Сбербанк

Лучшие песни военного времени прозвучат 9 мая для ветеранов войны, жителей и гостей Иркутска.

Музыкальную площадку в районе нижней набережной р. Ангара организовывает Байкальский банк ПАО Сбербанк. Коллективы оркестра Школы-интерната музыкальных воспитанников (г. Иркутск), вокального ансамбля «Россияночка» городского клуба «Любимовка» (г. Иркутск) исполнят мелодии, поднимавшие в бой советских солдат и офицеров. Гости праздника услышат и истории создания песен, которые до сих пор поют в семейном кругу. Поддержать музыкантов в танце смогут все желающие.

Время работы открытой площадки «Вальс Победы» – с 13.00 до 15.00 (г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная,10).