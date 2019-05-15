Ксения Шультайс, турфирма «Территория Байкал»: «Галстуки, талончики, электронные очереди – это всё не мой формат»

Ксения Шультайс – директор туристической фирмы «Территория Байкал» – рассказала SIA.RU, почему она не любит крупные банки, по каким причинам меняла один банк на другой, как мошенники пытаются обманывать региональный турбизнес, и может ли банк заменить бухгалтера. Фото из личного архива Ксении Шультайс

Про банки. Я занимаюсь туризмом с 2007 года. Однажды я взяла перерыв и открыла магазин изделий ручной работы «ГвинПин» напротив Драматического театра. В то время для Иркутска это было ещё не модно. Понимали такой формат только петербуржцы и москвичи, которые случайно обнаруживали магазин, идя на набережную, и забирали товар на 15-20 тысяч. «Откуда такие цены? – говорили они. – В Питере и Москве не существует таких цен. Вы же разоритесь». Так оно и получилось в общем-то (улыбается). С высокой оплатой аренды и ярко выраженной сезонностью я не смогла продолжать. Мой магазин тогда работал бок о бок с салоном цветов, и моя напарница-флорист занималась работой с банками. Сама я столкнулась с банками, когда вернулась в туризм и стала директором фирмы. Сразу скажу, я не человек цифр, но мне очень повезло: моя невестка – очень классный бухгалтер, она и взяла на себя основную работу с банками.

Первый банк, с которым мы работали, это был ВТБ. Хотя той турфирмы уже не существует, история с ВТБ «аукается» нам до сих пор. У нас было открыто два расчетных счета: в Москве и в Иркутске. Когда нужно было закрыть расчетный счет в Москве, сотрудники иркутского офиса ВТБ нам отказали. По их словам, только я лично могла это сделать, поставив подпись в офисе, где открывала счет. Поскольку сделать это мне нужно было срочно, через пару дней я полетела в Москву. Уже в Москве оказалось, что не хватает одной бумажки... Сказать, что сотрудник московского офиса удивился – ничего не сказать. Оказалось, что можно было отправить все документы DHL-ем, просто заверив их у нотариуса. Я прилетела в Москву просто на 15 минут, и счет мне тогда так и не закрыли из-за единственного документа. Открыв свою фирму «Территория Байкал», я заключила договор с Альфа-Банком. Но однажды Альфа-Банк начал проверку счета у дружественной компании, было много бумажной волокиты. Чтобы не рисковать, я решила перейти на Тинькофф. Сначала работать с ним было удобно, я разобралась в их платежной системе, порадовали кэшбэки, бонусы. Но летом, когда у компании наибольшие расходы, в том числе наличные, Тинькофф вдруг заблокировал у меня счет ООО, счет ИП и карточку. Есть закон по борьбе с терроризмом, который позволяет банкам закрывать и проверять расчетный счет, если ты снял за короткий период большую сумму (115-ФЗ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. – ред.). У меня в квартире ещё шёл ремонт, и за неделю я сняла порядка 450 тысяч рублей. Сезон в разгаре и вдруг сообщение: «Банк заблокировал вам расчетный счет на проверку по закону по помощи терроризму». Как?? В смысле?? Мне пришлось так изгаляться, чтобы туры шли, я подключала все ресурсы, занимала деньги.

С начала августа счета были заблокированы, а в середине сентября я попрощалась с банком Тинькофф и позвонила в Точку. Ко мне приехали ребята, подарили две фирменные бутылки вина, и я начала спокойно работать. Сейчас я довольна. У них молодёжный подход, и с сотрудником ты разговариваешь как с другом. Ни один банк не мог обеспечить такую скорость.

Вот, например, недавно я вносила наличные на карту Точки. Последнюю тысячу банкомат съел, но это не показал. В этот же момент я положила на банкомат карту, и она упала в щель внутрь банкомата. Позвонила в банк. «Забудьте вы про эту карточку, – сказал мне сотрудник. – Приезжайте в офис, мы дадим вам новую карту...а лучше три, чтобы у вас были запасные!». Пропавшую тысячу тогда мне вернули после инкассаторской проверки через пару дней.

Про работу банков. Я не люблю крупные кондовые российские банки. У них, конечно, есть изменения в лучшую сторону, но работать с ними больше не хочу. К простоте и неофициозности Точки быстро привыкаешь. Галстуки, талончики, очереди – это всё не мой формат.

Конечно, онлайн-банк позволяет серьезно оптимизировать расходы. Зачем постоянный бухгалтер, если есть удобные банки, чьи системы позволяют мне легко проводить счета, акты сверки? Однако, в каждом бизнесе есть свои нюансы. Например, моя фирма оформляет с гостиницами агентские договора. По упрощенке налог составляет 6% от поступающей суммы. Но если у нас агентский договор, налог будет сниматься не от всей суммы, а от агентских десяти процентов. Когда бухгалтер подает документы в налоговую, он указывает, что деньги поступили с агентского договора, и предоставляет сам документ. То есть, 100 тысяч тебе заплатили, но 6% налога снимут только с 10 тысяч. Из-за таких моментов всё-таки нужен бухгалтер. Просто так сказать банку «посчитай мне налог» может не каждый.

Про кредиты. Никогда не брала кредиты в банках. И именно из-за этого в пяти банках мне не дали ипотеку – нет кредитной истории. Сейчас я даже рада, что мне отказали. Хоть это и заняло больше времени, но я справилась и купила квартиру.

Про кредитные карты. У меня есть кредитная карта Сбербанка. Ей я пользуюсь очень редко, и только тогда, когда нужно что-то для бизнеса. Многие мои подруги получают зарплату и тут же закрывают кредитки. Для них это каббала. Мне советуют: «Разрежь карту, чтобы не соблазняться», но мне кредитка жить не мешает.

Про мошенничество. Пару лет назад нас пытались развести мошенники. В офис позвонили и попросили срочно найти для гостей-випов коттедж, баню, официантов и т.д. Меня тогда не было на месте, и мои сотрудницы опомнились, когда уже купили коньяк, заказали продукты, официантов, повара и внесли около 15 тысяч в банкомат. Они позвонили мне и всё рассказали: «Кажется, мы должны тебе денег». Оказалось, бывает и такое. Не только пишут «займи 15 тысяч до завтра», а разводят целые бизнесы на вероятную прибыль. Телефон, с которого нам звонили, потом стал недоступен.Понимаю, у девчонок сработало: «Это заказ, его нужно сделать на 100%». Иногда мы работаем со срочными заказами. Например, мы привыкли так работать с РЖД, для них постоплата – это нормальная схема.Про инвестиции. Около трёх лет мои накопления находились во вкладах БКС, и я не руководила своими финансовыми потоками. Когда договор закончился, я стала заниматься этим сама: продавать и покупать акции. Это оказалось интереснее, чем когда БКС без меня управлял моими деньгами, а потом сообщал о размере прибыли. Теперь, когда я включилась в процесс, результаты есть, и это очень радует.

Про валюту. На часть своих средств я купила доллары, потому что я покупаю акции не только российских компаний. Сейчас больше доверяю именно этой валюте. Точно не знаю почему. Я не финансист, а творческий человек, поэтому очень многое делаю на интуиции.

Про любимые статьи расходов. У меня две главные статьи расходов. Во-первых, для меня обязательно вкладываться в развитие. Сейчас, например, я прохожу курсы по бизнесу, рекламе и маркетингу. Компания развивается, и нужно понимать, что и как работает: Яндекс Директ, Инстаграм, Фейсбук. В результате, я уже спрашиваю с маркетолога то, что действительно нужно, и могу сама запустить рекламу.

Во-вторых, я очень люблю путешествия. Это то, на что я никогда не жалею денег, и на что я привыкла их тратить. Именно путешествия приносят мне отдых и вдохновение.

Про путешествия. Некоторые планируют летом поехать на Ольхон. Но ведь мы живем совсем рядом – в Иркутской области! Я обожаю Байкал, не могу без него жить, но моя работа напрямую связана с ним, и путешествие для меня это поездка куда-то подальше: на месяц на Мадагарскар, в Индию или Чили (улыбается)… В идеале – выбираться куда-то два раза в год. Пару раз у меня это получалось благодаря межсезонью. Есть «байкальский лёд» и есть «летний Байкал», октябрь-ноябрь и апрель в плане туризма в регионе – период тишины. Это время я всегда пытаюсь использовать как раз для путешествий. В зависимости от того, как проходит сезон, какие есть перспективы или финансовые планы, я смотрю, куда поехать: в Южную Америку или поближе – куда-то в Европу. Последние два года я пытаюсь больше уделять внимание российским направлениям. Одна из мечт – это Камчатка. Я занимаюсь фрирайдом (катание на сноуборде или горных лыжах вне подготовленных трасс. – ред.), а Камчатка это «маст ду» в плане фрирайда.