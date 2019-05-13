Иркутский филиал Россельхозбанка принял участие в шествии «Бессмертный полк»

Сотрудники Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» приняли участие в составе «Бессмертного полка» 9 мая.

«Бессмертный полк» объединил большинство сотрудников филиала, а также их детей, близких и друзей. Многие несли портреты родственников, воевавших и погибших в сражениях Великой Отечественной войны. Во время шествия коллеги делились своими историями, вспоминая рассказы старшего поколения о сложном и трудном жизненном пути в годы Второй Мировой войны, их судьбах.

«В боях за Родину люди проявляли неимоверную самоотверженность, чтобы мы сейчас жили свободно и благополучно. Акция «Бессмертный полк» - это следующий шаг в истории, который сделали новые поколения, учитывая тот печальный факт, что ветераны от нас уходят навсегда. Принимая участие в Бессмертном полку, от души отдаешь благодарность и честь фронтовикам и труженикам тыла», - отметила директор Иркутского филиала, Наталья Баркова.