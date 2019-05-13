Отключения горячей воды в Иркутске начнутся с 20 мая

С 20 мая специалисты участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ приступят к подготовке тепловых магистралей к следующему отопительному сезону. Диагностика будет проведена на всех тепловых сетях города. Опрессовка проводится повышенным давлением в соответствие с нормативами. Эти работы необходимы, чтобы найти слабые места в сетях и провести ремонт для исключения аварий зимой. Поэтому в разных районах города начнутся временные отключения горячей воды.

Как сообщает пресс-служба Иркутскэнерго, срок отключения – в среднем от 3 до 8 дней. Общий срок отключений не превысит 14 дней. В целях безопасности температура воды в трубах будет снижена и не превысит +40 °C. Ознакомиться с графиком гидравлических испытаний жители могут на интерактивной карте или в таблице на сайте Энергосбыта.Перед каждым отключением управляющая компания обязана разместить информацию о сроках ограничения подачи воды, со стороны тепловых сетей все УК уведомляются минимум за 2 дня.

Оперативная информация об отключениях и проводимых работах будет опубликована на страницах Оператора тепловых сетей в социальных сетях Фейсбук, Вконтакте, Одноклассники и Инстаграм.