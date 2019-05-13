Сергей Левченко поддерживает идею упрощения декларирования доходов сельских депутатов

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поддержал законопроект об упрощении декларирования доходов депутатов сельских поселений. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Государственная Дума ФС РФ рассматривает изменения в статью 121 Федерального закона «О противодействии коррупции» в части упрощения порядка декларирования доходов депутатов сельских поселений, осуществляющих полномочия на непостоянной основе. Вопросы изменения этого порядка поднимались неоднократно, в том числе общественными объединениями местного самоуправления.

Полномочия представительных органов сельских поселений существенно отличаются от полномочий органов местного самоуправления городских округов, муниципальных районов. Значительная часть сельских депутатов – работники бюджетной сферы, рабочие, пенсионеры, то есть люди, получающие единственный доход по основному месту работы или пенсию. Многие сельские депутаты активно занимаются общественной деятельностью, постоянно взаимодействуют с жителями. Помимо этого, осуществление депутатских полномочий на непостоянной основе в сельских поселениях, по сути, сводит к нулю риски получения каких-то выгод материального характера от данного статуса.

Требования к заполнению большого пакета декларативных документов не учитывают особенностей сельского уровня местного самоуправления, создают для сельских депутатов трудности по получению необходимых документов (например, выписок с банковских счетов) из-за удаленности сельских поселений от крупных населенных пунктов.

Законопроект предусматривает, что сельские депутаты, работающие на непостоянной основе, предоставляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также такие сведения в отношении своих супругов и несовершеннолетних детей в случае совершения в отчетном периоде сделок по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций на общую сумму, превышающую общий доход депутата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. В случае, если в отчетном периоде таких сделок не совершалось, указанные лица сообщают об этом высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации.

Также в Госдуме рассматриваются изменения в статью 40 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» в части установления мер ответственности для депутатов представительных органов муниципальных образований, назначаемых за коррупционные правонарушения.

Сейчас в случае предоставления депутатом органа местного самоуправления недостоверных или неполных сведений высшее должностное лицо субъекта РФ обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата. Законопроект предлагает ввести альтернативные меры ответственности депутатов органов местного самоуправления за представление заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах. Одна из таких мер – предупреждение. Введение альтернативных мер позволит дифференцировать подход к нарушителям законодательства о противодействии коррупции и при отсутствии у депутата умысла предоставить недостоверные сведения либо с учетом иных объективных обстоятельств позволит гражданам с большим опытом и высокой квалификацией продолжать осуществлять депутатские полномочия.

Губернатор Сергей Левченко поддержал оба предлагаемых законопроекта и направил соответствующие отзывы председателю комитета Госдумы ФС РФ по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву и председателю комитета Госдумы ФС РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексею Диденко.