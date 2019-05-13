Погрузка на ВСЖД за январь-пррель 2019 года выросла на 2,9%

Погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге в апреле 2019 года составила 5,2 млн тонн, что на 0,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Грузооборот увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,8% и составил 11,4 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии вырос на 2,8% и составил 22,7 млрд тонно-км.

Погрузка за четыре месяца превысила 21 млн тонн, что на 2,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Восточно-Сибирской железной дорогой погружено:

- каменного угля – 9,5 млн тонн (-0,5% к январю-апрелю 2018 года);

- нефти и нефтепродуктов – 2,7 млн тонн (+4,7%);

- руды железной – 1,9 млн тонн (+44,2%);

- черных металлов – 37,5 тыс тонн (+1,4%);

- лома черных металлов – 211 тыс тонн (+32,2%);

- химических и минеральных удобрений – 99,2 тыс тонн (+5%);

- лесных грузов – 3,6 млн тонн (-6,3%);

- строительных грузов – 546 тыс тонн (+32,5%);

- химикатов – 319 тыс тонн (-14,1%);

- промышленного сырья – 508 тыс тонн (-1,9%).

Грузооборот с начала 2019 года составил 71,4 млрд тарифных тонно-км (+2,2%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 90,6 млрд тонно-км (+2%).