Погрузка на ВСЖД за январь-пррель 2019 года выросла на 2,9%

Погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге в апреле 2019 года составила 5,2 млн тонн, что на 0,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Грузооборот увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,8% и составил 11,4 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии вырос на 2,8% и составил 22,7 млрд тонно-км.
Погрузка за четыре месяца превысила 21 млн тонн, что на 2,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Восточно-Сибирской железной дорогой погружено:
- каменного угля – 9,5 млн тонн (-0,5% к январю-апрелю 2018 года);
- нефти и нефтепродуктов – 2,7 млн тонн (+4,7%);
- руды железной – 1,9 млн тонн (+44,2%);
- черных металлов – 37,5 тыс тонн (+1,4%);
- лома черных металлов – 211 тыс тонн (+32,2%);
- химических и минеральных удобрений – 99,2 тыс тонн (+5%);
- лесных грузов – 3,6 млн тонн (-6,3%);
- строительных грузов – 546 тыс тонн (+32,5%);
- химикатов – 319 тыс тонн (-14,1%);
- промышленного сырья – 508 тыс тонн (-1,9%).
Грузооборот с начала 2019 года составил 71,4 млрд тарифных тонно-км (+2,2%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 90,6 млрд тонно-км (+2%).