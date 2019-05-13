Альфа-Банк завершил присоединение ПАО «Балтийский банк»

АО «АЛЬФА-БАНК» успешно завершило юридические процедуры по присоединению к нему ПАО «Балтийский Банк». Присоединение состоялась в соответствии с утвержденным планом финансового оздоровления ПАО «Балтийский Банк».

В ходе майских праздников проведена работа по интеграции базы клиентов и ИТ- инфраструктуры. После присоединения клиенты «Балтийского Банка» продолжат обслуживание в современных офисах и онлайн-каналах Альфа-Банка. Перезаключать действующие договоры не требуется.

«Мы приветствуем клиентов «Балтийского Банка». Уже сейчас им доступна продуктовая линейка Альфа-Банка, которая включает в себя лучшие предложения как для частных, так и для корпоративных клиентов, а также высокотехнологичную инфраструктуру и качественное обслуживание на уровне крупнейшего частного финансового института страны. В процессе финансового оздоровления «Балтийского Банка» нам удалось сохранить значительную часть клиентской базы «Балтийского Банка» во всех сегментах. Мы позитивно оцениваем результаты этой работы, которая обеспечила синергетический эффект в рамках Альфа-Банка и открыла новые возможности для наших текущих и новых клиентов», - подчеркнул Председатель Правления Альфа-Банка Андрей Соколов.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2018 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 3 278,9 млрд. рублей, совокупный кредитный портфель — 2 123, 8 млрд рублей совокупный капитал — 500,05 млрд рублей. Чистая прибыль за 2018 год составила 82,8 млрд рублей.

По состоянию на 31 декабря 2018 года в Альфа-Банке обслуживается более чем 530 тыс. корпоративных клиентов и 16,1 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 752 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.