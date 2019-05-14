Новости

Cadillac, Toyota и Skoda – самые популярные автомобили у угонщиков в первом квартале 2019 года  

14 мая 2019

«АльфаСтрахование» проанализировала обращения клиентов, застрахованных в компании по каско, по убыткам, связанным с угоном их транспортных средств, за первый квартал 2019 г. и 2018 г. и составила рэнкинг наиболее угоняемых автомобилей в РФ. Первые три строчки в данном периоде 2019 г. занимают автомобили марок Cadillac, Toyota и Skoda.

Согласно подсчетам, в рэнкинг угонов в первом квартале 2019 г. вошли три автомобиля марки Toyota, при этом лидером по частоте угонов стал Cadillac Escalade (3,01%). На втором месте находится Toyota Land Cruiser (0,66%), на третьем – Skoda Octavia (0,65%). Четвертое место занимает Toyota Camry (0,62%). На пятой позиции Toyota Land Cruiser Prado (0,38%). Во второй части топ-10 оказались Hyundai Tucson (0,31%), KIA Ceed (0,29%), Lexus RX (0,27%), который в рэнкинге 2018 г. находился на последней строчке, и Hyundai Solaris (0,2%). Замыкает таблицу с результатами первого квартала 2019 г. KIA Rio (0,18%).

Частота угонов автомобилей, застрахованных в «АльфаСтрахование», в первом квартале 2018 и 2019 гг.

Модель транспортного средства

Частота угонов в I кв. 2019 г.

Модель транспортного средства

Частота угонов в I кв. 2018 г.

1

CADILLAC ESCALADE

3,01%

HYUNDAI SANTA FE

1,43%

2

TOYOTA LAND CRUISER

0,66%

NISSAN JUKE

1,30%

3

SKODA OCTAVIA

0,65%

MAZDA CX-5

1,08%

4

TOYOTA CAMRY

0,62%

TOYOTA CAMRY

0,99%

5

TOYOTA LAND CRUISER PRADO

0,38%

HYUNDAI IX35

0,95%

6

HYUNDAI TUCSON

0,31%

LEXUS NX

0,87%

7

KIA CEED

0,29%

LEXUS LX

0,83%

8

LEXUS RX

0,27%

HYUNDAI TUCSON

0,60%

9

HYUNDAI SOLARIS

0,20%

MERCEDES BENZ E-Class

0,50%

10

KIA RIO

0,18%

KIA SPORTAGE

0,46%
 

«Автомобили чаще всего угоняют с неохраняемых парковок возле торговых и офисных зданий, фитнес-центров, супермаркетов, государственных учреждений. В таких местах машина может ждать владельца по несколько часов, поэтому у преступника достаточно времени, чтобы присмотреть подходящее транспортное средство и реализовать задуманное. Нередки случаи, когда автовладельцы по рассеянности сами забывают закрыть свой автомобиль. Угоны с неоснащенной шлагбаумом придомовой территории и из гаража также происходят довольно часто. Наиболее опасны ситуации, при которых угонщика не смущает сидящий внутри машины человек, – говорит Илья Григорьев, руководитель управления андеррайтинга компании «АльфаСтрахование». – В случае угона защитить бюджет автовладельца поможет полис каско».


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Деньги и власть. Депутаты и чиновники отчитались о доходах за 2018 год
Доход губернатора Иркутской области Сергея Левченко за 2018 год составил 5,5 млн рублей
Самые богатые депутаты ЗС Иркутской области 2019
88% россиян не верят декларациям о доходах политиков и чиновников
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании