Cadillac, Toyota и Skoda – самые популярные автомобили у угонщиков в первом квартале 2019 года

«АльфаСтрахование» проанализировала обращения клиентов, застрахованных в компании по каско, по убыткам, связанным с угоном их транспортных средств, за первый квартал 2019 г. и 2018 г. и составила рэнкинг наиболее угоняемых автомобилей в РФ. Первые три строчки в данном периоде 2019 г. занимают автомобили марок Cadillac, Toyota и Skoda.

Согласно подсчетам, в рэнкинг угонов в первом квартале 2019 г. вошли три автомобиля марки Toyota, при этом лидером по частоте угонов стал Cadillac Escalade (3,01%). На втором месте находится Toyota Land Cruiser (0,66%), на третьем – Skoda Octavia (0,65%). Четвертое место занимает Toyota Camry (0,62%). На пятой позиции Toyota Land Cruiser Prado (0,38%). Во второй части топ-10 оказались Hyundai Tucson (0,31%), KIA Ceed (0,29%), Lexus RX (0,27%), который в рэнкинге 2018 г. находился на последней строчке, и Hyundai Solaris (0,2%). Замыкает таблицу с результатами первого квартала 2019 г. KIA Rio (0,18%).

Частота угонов автомобилей, застрахованных в «АльфаСтрахование», в первом квартале 2018 и 2019 гг.

№ Модель транспортного средства Частота угонов в I кв. 2019 г. Модель транспортного средства Частота угонов в I кв. 2018 г. 1 CADILLAC ESCALADE 3,01% HYUNDAI SANTA FE 1,43% 2 TOYOTA LAND CRUISER 0,66% NISSAN JUKE 1,30% 3 SKODA OCTAVIA 0,65% MAZDA CX-5 1,08% 4 TOYOTA CAMRY 0,62% TOYOTA CAMRY 0,99% 5 TOYOTA LAND CRUISER PRADO 0,38% HYUNDAI IX35 0,95% 6 HYUNDAI TUCSON 0,31% LEXUS NX 0,87% 7 KIA CEED 0,29% LEXUS LX 0,83% 8 LEXUS RX 0,27% HYUNDAI TUCSON 0,60% 9 HYUNDAI SOLARIS 0,20% MERCEDES BENZ E-Class 0,50% 10 KIA RIO 0,18% KIA SPORTAGE 0,46%

«Автомобили чаще всего угоняют с неохраняемых парковок возле торговых и офисных зданий, фитнес-центров, супермаркетов, государственных учреждений. В таких местах машина может ждать владельца по несколько часов, поэтому у преступника достаточно времени, чтобы присмотреть подходящее транспортное средство и реализовать задуманное. Нередки случаи, когда автовладельцы по рассеянности сами забывают закрыть свой автомобиль. Угоны с неоснащенной шлагбаумом придомовой территории и из гаража также происходят довольно часто. Наиболее опасны ситуации, при которых угонщика не смущает сидящий внутри машины человек, – говорит Илья Григорьев, руководитель управления андеррайтинга компании «АльфаСтрахование». – В случае угона защитить бюджет автовладельца поможет полис каско».