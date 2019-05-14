Cadillac, Toyota и Skoda – самые популярные автомобили у угонщиков в первом квартале 2019 года  

«АльфаСтрахование» проанализировала обращения клиентов, застрахованных в компании по каско, по убыткам, связанным с угоном их транспортных средств, за первый квартал 2019 г. и 2018 г. и составила рэнкинг наиболее угоняемых автомобилей в РФ. Первые три строчки в данном периоде 2019 г. занимают автомобили марок Cadillac, Toyota и Skoda.
Согласно подсчетам, в рэнкинг угонов в первом квартале 2019 г. вошли три автомобиля марки Toyota, при этом лидером по частоте угонов стал Cadillac Escalade (3,01%). На втором месте находится Toyota Land Cruiser (0,66%), на третьем – Skoda Octavia (0,65%). Четвертое место занимает Toyota Camry (0,62%). На пятой позиции Toyota Land Cruiser Prado (0,38%). Во второй части топ-10 оказались Hyundai Tucson (0,31%), KIA Ceed (0,29%), Lexus RX (0,27%), который в рэнкинге 2018 г. находился на последней строчке, и Hyundai Solaris (0,2%). Замыкает таблицу с результатами первого квартала 2019 г. KIA Rio (0,18%).
Частота угонов автомобилей, застрахованных в «АльфаСтрахование», в первом квартале 2018 и 2019 гг.
|
№
|
Модель транспортного средства
|
Частота угонов в I кв. 2019 г.
|
Модель транспортного средства
|
Частота угонов в I кв. 2018 г.
|
1
|
CADILLAC ESCALADE
|
3,01%
|
HYUNDAI SANTA FE
|
1,43%
|
2
|
TOYOTA LAND CRUISER
|
0,66%
|
NISSAN JUKE
|
1,30%
|
3
|
SKODA OCTAVIA
|
0,65%
|
MAZDA CX-5
|
1,08%
|
4
|
TOYOTA CAMRY
|
0,62%
|
TOYOTA CAMRY
|
0,99%
|
5
|
TOYOTA LAND CRUISER PRADO
|
0,38%
|
HYUNDAI IX35
|
0,95%
|
6
|
HYUNDAI TUCSON
|
0,31%
|
LEXUS NX
|
0,87%
|
7
|
KIA CEED
|
0,29%
|
LEXUS LX
|
0,83%
|
8
|
LEXUS RX
|
0,27%
|
HYUNDAI TUCSON
|
0,60%
|
9
|
HYUNDAI SOLARIS
|
0,20%
|
MERCEDES BENZ E-Class
|
0,50%
|
10
|
KIA RIO
|
0,18%
|
KIA SPORTAGE
|
0,46%
«Автомобили чаще всего угоняют с неохраняемых парковок возле торговых и офисных зданий, фитнес-центров, супермаркетов, государственных учреждений. В таких местах машина может ждать владельца по несколько часов, поэтому у преступника достаточно времени, чтобы присмотреть подходящее транспортное средство и реализовать задуманное. Нередки случаи, когда автовладельцы по рассеянности сами забывают закрыть свой автомобиль. Угоны с неоснащенной шлагбаумом придомовой территории и из гаража также происходят довольно часто. Наиболее опасны ситуации, при которых угонщика не смущает сидящий внутри машины человек, – говорит Илья Григорьев, руководитель управления андеррайтинга компании «АльфаСтрахование». – В случае угона защитить бюджет автовладельца поможет полис каско».