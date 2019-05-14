Руководителем департамента по управлению крупным частным капиталом Alfa Private назначена Алина Назарова

С 13 мая Алина Назарова назначена руководителем департамента по управлению крупным частным капиталом Альфа-Банка. На этой позиции Алина будет отвечать за разработку и внедрение стратегии Private Banking, формирование команды, продуктовое и инвестиционное предложение для состоятельных клиентов, а также за территориальное развитие бизнес-блока.

Алина имеет большой опыт работы с сегментом состоятельных клиентов (Private Banking). До прихода в Альфа-Банк в должности старшего вице-президента Алина отвечала за развитие бизнеса объединенного Private Banking банка «Открытия».

«Мы рады приветствовать Алину в Альфа-Банке. Я уверен, Alfa Private станет еще сильнее и наше предложение для состоятельных клиентов и их семей станет самым привлекательным и инновационным на рынке», — прокомментировал член правления, руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач.

Alfa Private предоставляет весь комплекс финансовых и нефинансовых услуг: банковские, инвестиционные и консультационные услуги, состоятельным клиентам банка на основе индивидуальной системы обслуживания. Основа долгосрочных отношений Альфа Private с клиентами — скорость, комфорт и гибкость сервиса — сохраняется из года в год на самом высоком уровне.