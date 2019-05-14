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БайкалИнвестБанк предупреждает о мошенниках

14 мая 2019

«Появилась информация о том, что  лица, не являющиеся сотрудниками АО «БайкалИнвестБанк», обзванивают клиентов и предлагают выдачу кредитов за комиссионное вознаграждение. Сообщаем о том, что информация ложная!», - говорится на официальном сайте банка.

АО «БайкалИнвестБанк» кредитует физических лиц без взимания комиссий за выдачу кредита и предоплаты. Выдача кредита осуществляется на счет, открытый в АО «БайкалИнвестБанк», после заключения кредитного договора. 

В случае если у Вас возникают какие -либо вопросы или подозрения, вы всегда можете обратиться в наш контактный центр, позвонив по номеру телефона 8 (800) 770 79 20.


/ СИА /
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