БайкалИнвестБанк предупреждает о мошенниках

«Появилась информация о том, что лица, не являющиеся сотрудниками АО «БайкалИнвестБанк», обзванивают клиентов и предлагают выдачу кредитов за комиссионное вознаграждение. Сообщаем о том, что информация ложная!», - говорится на официальном сайте банка.

АО «БайкалИнвестБанк» кредитует физических лиц без взимания комиссий за выдачу кредита и предоплаты. Выдача кредита осуществляется на счет, открытый в АО «БайкалИнвестБанк», после заключения кредитного договора.

В случае если у Вас возникают какие -либо вопросы или подозрения, вы всегда можете обратиться в наш контактный центр, позвонив по номеру телефона 8 (800) 770 79 20.