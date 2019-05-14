Сбербанк Первый стал партнером юбилейного фестиваля «Кинотавр»-2019

Сбербанк выступит партнером юбилейного, тридцатого открытого российского кинофестиваля «Кинотавр», который состоится в городе Сочи 9-16 июня 2019 года.

В качестве партнера в рамках крупнейшего российского кинофестиваля Сбербанк Первый, сеть премиального банковского обслуживания Сбербанка совместно с Visa, официальным партнером, проведёт ряд специальных мероприятий, в том числе очередную дискуссию из цикла F1RST TALK с международным деятелем кино.

В состав жюри основного конкурса «Кинотавра» вошли актер и режиссер Константин Хабенский (председатель жюри), композитор Алексей Айги, киновед Анжелика Артюх, режиссер и продюсер Резо Гигинеишвили, сценарист и режиссер Наталия Мещанинова, оператор Алишер Хамидходжаев и актриса Анна Чиповская.

Фильмом открытия станет «Одесса» режиссера Валерия Тодоровского, на закрытии покажут картину «Француз» Андрея Смирнова.

Мария Поденко, руководитель «Сбербанка Первого»:

«Для Сбербанка Первого первостепенную роль играет не только оказание лучших финансовых услуг в России для своих клиентов, но и содействие развитию российского искусства, в том числе самого массового его направления – кинематографа. Поэтому мы подходим к партнерству с «Кинотавром» как одной из важнейших инициатив Банка в году. Сбербанк Первый и ранее выступал партнером крупнейших событий в области искусства. Так, в 2018 году мы реализовали успешное партнерство с «Фестивалем джаза», ставшим одним из главных музыкальных событий года».

«Кинотавр» - главный национальный кинофестиваль России, полноценная независимая площадка для российского кинематографа, которая, неизменно оставаясь на территории искусства, ежегодно представляет срез самого актуального, яркого и талантливого кино, от авторского и экспериментального до жанрового и зрительского.

Сбербанк Первый — премиальная сеть Сбербанка России. Порог входа для клиентов — от 5 млн в регионах и от 15 млн в Москве. Имеет самую большую сеть премиального банковского обслуживания в России — 149 офисов в 103 городах, 451 клиентский менеджер. В 2019 году премиальная сеть Сбербанка обслуживает ~75 тыс. клиентов. Их средний возраст — 53 года. Из них 65% — мужчины, 35% — женщины, 37% — топ-менеджеры, 30% — собственники бизнеса, 33% — рантье.

«Сбербанк Первый» предлагает клиентам обслуживание в выделенных офисах, персонального менеджера, вклады с повышенными ставками, премиальные карты, кредитование, инвестиционные услуги и страховые продукты. Подробная информация — на сайте www.sberbank.ru/sb1.