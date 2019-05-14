Дальневосточный банк сообщил об изменении способа приема коммунальных платежей

С 13 мая 2019 г. в кассах ПАО «Дальневосточный банк» прекращается прием платежей за жилищные услуги, тепло- и электроэнергию, водоотведение, связь, интернет и прочие услуги в пользу организаций, входящих в Системы «ГОРОД», «Платежка», «КИВИ».

Оплатить данные коммунальные услуги вы можете:

в банкоматах и терминалах ПАО «Дальневосточный банк»;

в системе «Интернет-офис» и приложении «Мобильный офис» ПАО «Дальневосточный банк».

С подробной информацией о режиме работы офисов вы можете ознакомиться в разделе «Офисы банка»

Информационный центр ПАО «Дальневосточный банк»: 8 800 333-00-11 (звонок по России бесплатный)