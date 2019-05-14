Примсоцбанк проведет годовое собрание акционеров 3 июня 2019 года

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» (далее – Банк), сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Банка (далее – Собрание) в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения Собрания – 03 июня 2019 года.

Место проведения Собрания – г. Владивосток, Партизанский проспект, д. 44 (конференц-зал).

Время проведения Собрания – 10 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, – 09 часов 00 минут по местному времени.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, – 690106, Российская Федерация, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, – 12 мая 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания, – акции обыкновенные именные.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета Банка за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2018 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2018 года.

3. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.

4. Об избрании членов Совета директоров Банка.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.

6. Об утверждении аудиторской организации, осуществляющей проверку (обязательный аудит) бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка (Аудитора Банка).

7. Об участии Банка в Санкт-Петербургском Союзе предпринимателей.

C информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться во время регистрации и проведения Собрания по месту его проведения, а также в течение 20 дней до даты проведения Собрания в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Банка: г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44 (по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по местному времени).

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Совет директоров