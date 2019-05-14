Россельхозбанк предлагает специальные ставки по кредиту «Почётный возраст»

Россельхозбанк запустил акцию «Почётный возраст» для людей, находящихся на пенсионном обеспечении. Ставка составляет от 9,9%* годовых по потребительским кредитам без обеспечения, сумма кредита до 500 тыс. рублей, срок кредитования до 7 лет.
Акция продлится до 30 июня 2019 года (включительно).
Получить более подробную информацию об условиях кредитных продуктов АО «Россельхозбанк» можно на официальном сайте Банка.
* по кредитам со сроком до 12 мес. (включительно) в случае получения пенсии на счет, открытый в АО «Россельхозбанк», при условии оформления личного страхования жизни и здоровья.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.