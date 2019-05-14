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Fitch подтвердило рейтинг Связь-Банка

14 мая 2019

Fitch Ratings поместило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») ПАО АКБ Связь-Банк «ВВ-» в список Rating Watch «Позитивный». Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B», рейтинг поддержки «3». 

Существенное влияние на рейтинг дефолта эмитента оказывает поддержка нынешнего акционера, ВЭБ.РФ, которая, по мнению агентства, будет предоставляться до изменения собственника.   

Пересмотр рейтингов планируется после того, как появится ясность о дальнейшей стратегии развития Связь-Банка.


/ СИА /
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