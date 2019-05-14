В Сибири растёт число преступлений, связанных с незаконным оборотом леса

В 2019 году таможенники Сибири возбудили 30 уголовных дел, связанных с незаконным экспортом леса и лесоматериалов, 14 из которых – о контрабанде древесины. Как сообщает Сибирское Таможенное Управление, в сравнении с 2018 годом, с 9 до 16 выросло количество уголовных дел, возбужденных по фактам уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств за переданные нерезидентам лесоматериалы (ст. 193 УК РФ).
Общая стоимость незаконно перемещенных товаров по уголовным делам, связанным с контрабандой лесной продукции, составила более 286 миллионов рублей. Сумма невозвращенной валютной выручки – более 576 миллионов рублей. Пресечена деятельность 19 фирм-однодневок, образованных для придания видимости легального оборота незаконно изготовленного лесоматериала.
В 2019 году, также как и в 2018, большая часть незаконно перемещенной лесной продукции из Сибирского региона экспортировалась в Республику Узбекистан и КНР.
Что касается прошлого года, таможенными органами Сибирского таможенного управления возбуждено 119 уголовных дел о преступлениях, совершенных в сфере оборота лесной продукции. Из них 61 уголовное дело возбуждено по статье о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов (ст. 226.1 УК РФ). В большинстве случаев преступники использовали подложные внешнеэкономические контракты, а также заявляли в декларациях недостоверные сведения. Общая стоимость незаконно перемещенных лесоматериалов по данным уголовным делам составила 1,5 млрд рублей – в два с половиной раза больше, чем в 2017 году. Дела возбуждались Сибирской оперативной, Алтайской, Бурятской, Иркутской, Красноярской, Томской и Читинской таможнями.