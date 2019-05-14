В Сибири растёт число преступлений, связанных с незаконным оборотом леса

В 2019 году таможенники Сибири возбудили 30 уголовных дел, связанных с незаконным экспортом леса и лесоматериалов, 14 из которых – о контрабанде древесины. Как сообщает Сибирское Таможенное Управление, в сравнении с 2018 годом, с 9 до 16 выросло количество уголовных дел, возбужденных по фактам уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств за переданные нерезидентам лесоматериалы (ст. 193 УК РФ). Фото: doorcountydailynews.com

Общая стоимость незаконно перемещенных товаров по уголовным делам, связанным с контрабандой лесной продукции, составила более 286 миллионов рублей. Сумма невозвращенной валютной выручки – более 576 миллионов рублей. Пресечена деятельность 19 фирм-однодневок, образованных для придания видимости легального оборота незаконно изготовленного лесоматериала.

В 2019 году, также как и в 2018, большая часть незаконно перемещенной лесной продукции из Сибирского региона экспортировалась в Республику Узбекистан и КНР.

Что касается прошлого года, таможенными органами Сибирского таможенного управления возбуждено 119 уголовных дел о преступлениях, совершенных в сфере оборота лесной продукции. Из них 61 уголовное дело возбуждено по статье о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов (ст. 226.1 УК РФ). В большинстве случаев преступники использовали подложные внешнеэкономические контракты, а также заявляли в декларациях недостоверные сведения. Общая стоимость незаконно перемещенных лесоматериалов по данным уголовным делам составила 1,5 млрд рублей – в два с половиной раза больше, чем в 2017 году. Дела возбуждались Сибирской оперативной, Алтайской, Бурятской, Иркутской, Красноярской, Томской и Читинской таможнями.