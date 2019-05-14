Потребление электроэнергии в Иркутской области в апреле 2019 года увеличилось на 1,6 %

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Иркутской области» (Иркутское РДУ), потребление электроэнергии в энергосистеме региона за апрель 2019 года составило 4470,8 млн кВт•ч, что на 1,6 % выше аналогичного показателя 2018 года.

Выработка электроэнергии электростанциями Иркутской области за апрель 2019 года составила 4351,5 млн кВт•ч, что на 13,9 % выше аналогичного показателя 2018 года.

При этом суммарная выработка тепловых электростанций и электростанций промышленных предприятий Иркутской области за апрель снизилась на 2,3 % относительно апреля 2018 года, составив 1286,8 млн кВт•ч. Выработка гидроэлектростанций увеличилась на 22,4 %, до 3064,7 млн кВт•ч.

С начала 2019 года потребление электроэнергии в энергосистеме Иркутской области составило 19765,6 млн кВт•ч, что меньше объёма потребления за январь – апрель 2018 года на 0,1 %.

Выработка электроэнергии в энергосистеме Иркутской области с начала 2019 года составила 18784,6 млн кВт•ч, что на 13,6 % больше объёма выработки за аналогичный период 2018 года.

Потребность энергосистемы Иркутской области в электроэнергии покрывалась, в том числе, за счет перетока электроэнергии из смежных энергосистем. Суммарный переток по межсистемным линиям электропередачи в энергосистему Иркутской области в апреле 2019 года составил 119,3 млн кВт•ч. С начала 2019 года его величина достигла 980,9 млн кВт•ч.