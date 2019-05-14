Возможность самостоятельно планировать рабочий день – главный плюс работы фрилансеров

Ко Дню фрилансера, который отмечается 14 мая, Служба исследований HeadHunter провела опрос, чтобы выяснить, какие плюсы и минусы есть у этого вида занятости, и в каких сферах больше всего соискателей с опытом работы на фрилансе. Фото: commerage.ru

Из всех соискателей, разместивших резюме на hh.ru в Иркутске, 2,2% отметили опыт работы во фрилансе. Большинство из них трудятся в профессиональных сферах ИТ, «Маркетинг, реклама, PR», «Продажи» и «Начало карьеры, студенты». В своих ключевых навыках соискатели отметили умение работать в Adobe Photoshop, грамотную речь и умение работать в команде.Интересно, что 38% фрилансеров и сегодня предпочли бы работать в режиме гибкого графика или удаленно (32%).«Возможность самостоятельно планировать свое рабочее время, распределять задачи – это основные плюсы работы фрилансеров, – комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter СФО. – Еще очень удобно, что не нужно тратить время на дорогу в офис, можно работать из другого города или даже страны. Другое дело, что такие же бонусы есть у удаленных сотрудников, которые официально оформлены в компании, но работают из дома или другого города. В отличие от них, у фрилансеров есть необходимость не просто выполнять поставленные задачи, но и продвигать себя, свои услуги, заниматься поиском клиентов, а это уже непросто для многих».

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