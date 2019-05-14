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25 млн рублей из бюджета Приангарья предусмотрено на приобретение спортинвентаря для муниципалитетов

14 мая 2019

Министерство спорта Иркутской области утвердило рейтинг муниципальных образований для предоставления и расходования субсидий из регионального бюджета на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для муниципальных спортивных организаций. Третий год подряд на эти цели в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» предусмотрено 25 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. 

<p>Фото: mir-hotels.com</p>

Фото: mir-hotels.com

В этом году субсидии предоставляются городским округам и муниципальным районам на приобретение спортинвентаря по трем направлениям:

  • «Физическая культура и массовый спорт»,
  • «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»,
  • «Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт». 

Рейтинг муниципальных образований позволяет определить размер субсидии, которая предоставляется на условиях софинансирования. При составлении рейтинга учитывались основные показатели развития физической культуры и спорта в каждой отдельной территории. В частности, доля населения муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом; результат, показанный сборными командами муниципального образования в физкультурных мероприятиях, проводимых в 2018 году; доля населения муниципального образования, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса ГТО, и др. 

Как отметил министр спорта области, в ближайшее время, согласно рейтингу, будет определен объем субсидии для каждого муниципального образования Иркутской области.


/ СИА /
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