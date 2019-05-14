В Иркутске активизировались мошенники, выдающие себя за сотрудников МЧС

С момента пожара, произошедшего 2 мая в иркутском торгово-развлекательном центре «Сильвер Молл», на телефон доверия Главного управления поступило семь звонков от владельцев малого и среднего бизнеса, которых лжеинспекторы по пожарному надзору информировали о проведении внеплановых проверок пожарной безопасности в ближайшее время и предлагали за солидное вознаграждение «уладить» некоторые вопросы. Фото: kpcdn.net

«В основе подобных предложений исключительно преступный интерес, не имеющий никакого отношения к действующему законодательству, которым четко определен порядок проведения надзорных мероприятий, – рассказал Александр Кузнецов, заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору. – Преступники, как правило, активизируются после резонансных пожаров, используют приемы психологического давления, в разговоре оперируют фамилиями чиновников и, конечно, намекают на закрытие объекта, если требуемая сумма или подарки не будут переданы в определенный срок».Данный вид мошенничества получил распространение и в Иркутской области, и это далеко не единичные случаи. Так, пик звонков от лжеинспекторов пришелся на июль, август и сентябрь 2018 года в городах Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском, Черемхово.Как сообщает пресс-службы МЧС России по Иркутской области, при получении подобных предложений рекомендуются незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. О предстоящих внеплановых проверках владельцев бизнеса информируют официально с обязательным вручением уведомления. Помимо служебного удостоверения у инспектора отдела надзорной деятельности должен быть нагрудный знак с номером и документы, предусмотренные законодательством.