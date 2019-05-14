Капитальный ремонт автомобильных дорог начали в Приангарье

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области начала капитальный ремонт на региональных автотрассах. Об этом сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на Евгения Липатова – заместителя министра строительства и дорожного хозяйства Иркутской области. Фото: irkobl.ru

– К 30 сентября текущего года мы планируем ввести в эксплуатацию 37,4 км капитально отремонтированных автомобильных дорог в разных районах Приангарья. К этой дате необходимо будет закончить работы по устройству асфальтобетонного покрытия и искусственных сооружений на всех объектах капитального ремонта, – отметил замминистра.В Иркутском районе приведут в порядок подъезд к пос. Плишкино (5,35 км, стоимость госконтракта более 192,5 млн рублей) и участок автодороги Хомутово – Урик – Усть-Уда с ремонтом мостового перехода через реку Мха (5,4 км, стоимость госконтракта более 198 млн рублей). На автодороге «Залари – Жигалово» на участке Хареты – Большебаяновская в Нукутском районе будет отремонтировано асфальтобетонное покрытие и искусственные сооружения (3,7 км, стоимость работ более 74,6 млн рублей). В Качугском районе на автодороге до Жигалово капитально отремонтируют более 5 км дорожного полотна (стоимость госконтракта около 185 млн рублей). На автодороге Усть-Кут – Киренск в Киренском районе приступают к ремонту участка протяженностью 6,2 км в районе села Макарово (309,8 млн рублей).

Также ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» готовит документы на проведение процедур конкурсных торгов на капитальный ремонт дорог в Усть-Илимском, Нижнеилимском, Шелеховском районах. На вновь начинаемые объекты запланировано более 768 млн рублей.

Справка:

Иркутская область в 2017-2018 годах принимала участие в реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». За это время в нормативное состояние приведено 232,7 км дорог.



В 2019 году проект стал национальным – «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На его реализацию в Иркутской области предусмотрено 7 млрд 788 млн рублей, из них 2 млрд 814 млн рублей предоставлено из федерального бюджета, софинансирование из областной казны составляет 4 млрд 180 млн рублей, местных бюджетов – 793,8 млн рублей.



В 2019 году в рамках проекта будут приведены в нормативное состояние 240 км региональных и 61 км местных дорог в городах Иркутске (26 км), Ангарске (19,8 км), Шелехове (6,2 км), Братске (6,2 км), Усолье-Сибирском (2,9 км).