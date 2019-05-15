«Что, опять рост?». Кто скупает биткоин?

За три недели биткоин прибавил в цене более 50%, преодолев отметку $8 тыс. Это — крупнейший подъем с июля прошлого года. Что происходит на рынке криптовалют, есть ли реальные причины для столько внушительного роста? Что будет дальше? Какие рекомендации можно дать инвесторам? Об этом SIA.RU рассказали эксперты.

«Разворот назревал давно, триггером послужили события в торговой войне Китая и США»

Сергей Малых, директор ООО «Центум», официальный партнер «Атон»:

– Биткоин преодолел 8000$, на рынке эйфория – с начала мая вертикальный рост. А ведь только в апреле, напомню, длительное падение биткойна остановилось.

Если говорить о причинах роста, за время его падения, начиная с декабря 2017, очень много произошло позитивных событий для криптовалюты, но рынок упорно их игнорировал. На рынок криптовалют обратили внимание серьезные институциональные инвесторы, самая известная из них – Fidelity. Разворот в криптовалюте назревал давно, а вот триггером для стремительного роста, считаю, послужила эскалация событий в торговой войне США и Китая. США включили увеличение пошлин на импорт, а, судя по реакции рынков, от Китая ожидают симметричной девальвации юаня. Добавлю, что в Китае за последние годы появилось очень много миллиардеров, причем подавляющее большинство в сфере IT. Плюсом ко всему – в Китае жесткое валютное законодательство, а значит, капиталу не просто выйти за пределы страны. Простыми словами, Азия бросилась на покупку биткоина, и мы увидели стремительный рост. В условиях, когда практически все классические рынки акций снижались, спекулянты подключились к движению.

Биткоин сложно оценивать фундаментально, с точки зрения технического анализа потенциал роста сохраняется до 9600$, затем, вероятно, будет коррекция. Биткоин научил участников рынка, что кроме роста бывает и длительное снижение. Как только прояснится ситуация по Китаю и США, думаю, биткоин начнет корректироваться. Старая поговорка на рынке: покупая на слухах, продавай на фактах.

В целом отмечу, что биткоин выступает в роли защитного инструмента от всего негативного в финансовом мире, когда участники рынка в замешательстве и не знают куда бежать и как спасаться. Действительно, биткоин постепенно берёт на себя основную финансовую функцию золота – защиту от потрясений.

Рекомендации простые – никуда не спешить! Да, тренд снижения биткоина очевидно закончился, появились первые признаки разворота рынка, тем не менее, не стоит «запрыгивать в убегающий поезд». За ростом неизбежно последует коррекция. Эмоциональные и импульсивные действия на финансовых рынках до добра не доводят.

«Главная причина взлета биткоина – это будущий кризис 2018-2022 года»

Владимир Попов, сооснователь Synergis:

– Я отвечу только то, что писал и до повышения курса биткоина. Да, причины для роста есть и их достаточно:

- фундаментальные величины, количество активных пользователей – кошельков, количество транзакций показывали рост, тогда как цена – нет. Такое расхождение рано или поздно всегда заканчивается прорывом.

- IEO вселили в рынок новую, пусть и неуверенную, надежду, что ICO-хайп повторится, а с ним – и массовый интерес к криптовалютам;

- ETF-заявки и постоянно ожидание институциональных инвесторов, ярчайший пример – Fidality, также обеспечивает бОльшую уверенность в завтрашнем дне для крипто-трейдеров;

- Bitcoin, несмотря на трудности, внедряется во всё большем количестве стран: происходит рост криптоматов, точек, где btc является средством платежа и проч.

И всё же главная причина – это кризис 2018-2022 года. Да, о нём сейчас молчат, как молчали о провале рынка CDO/CDS в 2005-2007 году, но долго замалчивать не выйдет: Блумберг уже пророчит дефолт Китаю, у российских банков огромная финансовая дыра от кредитования, Турция на грани дефолта, у Аргентины масса проблем с финансовыми потоками. И подобных примеров будет масса. Есть масса глобальных индикаторов, которые говорят о надвигающихся проблемах: рост мирового госдолга, отрицательные показатели ряда хедж-фондов, огромные проблемы с пенсионными фондами во всём мире. В целом, все индикаторы кричат о том, что мы прошли точку невозврата именно в 2018 году.

Причём здесь криптовалюта, спросите вы? Очень просто. Она может использоваться как хеджирующий инструмент, и биткоин – в первую очередь. Да, есть золото, но купить реальные слитки в мире не так-то просто, а главное – после 2008 года нет гарантий, что ваш брокер не разорится, а именно продавцы обычно и хранят золото в «надёжных» хранилищах. К тому же комиссии с операциями с драгоценными металлами не такие уж и маленькие: обычно от 2.5% до 10%. А биткоин – это «цифровое золото» в силу дефляционной модели эмиссии, а также – ввиду постоянного долгосрочного роста цены.

Я никогда не даю краткосрочных прогнозов, но если говорить о средне- и долгосрочных прогнозах – да, ожидаю рост по трём причинам:

В 2018 году в криптоактивы вошли «крупные киты» и они будут сильно давить на курс. Это именно хеджирующая функция криптовалют. Рост числа пользователей. Если в 2010 году о биткоине знало едва ли 0.01% населения Земли, в 2014 – уже около 1%. Сейчас рост продолжается, а значит растет спрос.

Рекомендации инвесторам не даю, но могу просто поделиться личными впечатлениями. Во-первых, если вы не знаете и не понимаете технологию проекта – не инвестируйте. Во-вторых если у вас есть лишние деньги – инвестируйте в ТОПовые проекты: сейчас это биткоин, эфир, в какой-то степени ripple. В-третьих, если есть лишние деньги и хочется немного адреналина, то посмотрите на Cosmos, ETC, ZEC, BTT, IoTA, но помните, что без «во-первых», все дружеские советы – прах.

В целом, на фоне роста сообществ, как разработчиков, так и пользователей, а также в силу технических факторов, ожидаю переток в альткоины.

«Мы не исключаем, что позитивные ожидания могут вывести котировки биткоина до $10000»

Эдуард Семёнов, директор филиала «БКС Премьер» в Иркутске:

– Причин роста котировок биткоина несколько, однако, на наш взгляд, ключевым фактором текущего взлета цены этой криптовалюты является новость о появлении новой биржевой инфраструктуры на платформе Fidelity Digital Assets (FDAS) по организации торгов для институциональных инвесторов. Особо стоит отметить, что первой криптовалютой, которой компания Fidelity Investments планирует опробовать новый сервис платформы будет именно биткоин. С этим, на наш взгляд, связан более уверенный рост BTC за последнюю неделю в сравнении с другими основными криптовалютами (Etherium, Litecoin, EOS). И мы не исключаем, что позитивные ожидания могут вывести котировки биткоина до $10000 в перспективе ближайших недель, однако надо помнить, что чем дольше происходит безоткатный рост стоимости актива, тем мощнее может быть последующая коррекция.

Прогнозировать среднесрочные и тем более долгосрочные курсовые движения криптовалюты крайне сложно. Из-за своей молодости рынок криптовалют регулярно «страдает» от сильных спекулятивных движений, а правовая неопределенность статуса криптовалют в разных странах мешает развитию этого рынка. Мы полагаем, что ближайшие несколько лет станут определяющими, как с точки зрения создания правовой базы для криптовалют, так и с точки зрения развития общей инфраструктуры.

С инвестиционной точки зрения покупка криптовалют – это вложения на страх и риск. Огромная волатильность, неприменимость традиционных методов анализа, регуляторные риски, риски хранения, сложности с конвертацией – как видим, проблем у актива немало и вкладывать в него нужно с большой осторожностью.

«Учитывая отсутствие четких правовых рамок, суммы инвестиций в криптовалюты лучше ограничить»

Евгений Хазеев, партнер финансового бутика «Богатырев и партнеры»:

Не так давно появилась новость, что Китай запретит майнинг, а большая часть мощностей, как известно, находится именно там. Этот процесс способствует развитию теневого бизнеса и выводу активов из страны, в том числе с фондовой биржи. По понятным причинам, это вызывает недовольство, но с другой стороны, способствует и росту интереса к криптовалютам как к источнику быстрого обогащения.

С технической точки зрения, ближайшее сопротивление находится на уровне 8 500 долл. – это максимум июля 2018 г., следующий уровень сопротивления – 9 600 долл., 9 990 долл (май 2018 г.) и 11 500 долл. (февраль 2018 г.). Мы выделяем эти уровни как ключевые на 2019 год.

Что касается инвестиций, то любые инвестиции стоит разделять на три части. При этом классическая схема выглядит так: возраст = доле облигаций в портфеле. Первая часть – наиболее защищенные активы – депозиты, ОФЗ и страхование жизни. Вторая – активы с доходностью выше банковского вклада, акции, облигации, ноты. Третья – долгосрочные инвестиционные проекты, которые составляют 5-10% от капитала. Инвестиции в криптовалюты стоит отнести в четвертую категорию, т.е. инвестиции могут составлять не более 5% от капитала. К тому же, законодательный статус майнинга до сих пор не определен, добычу криптовалют часто обсуждают политики, но противоречия лишь усиливаются. Учитывая отсутствие четких правовых рамок для операций с криптовалютами, а также заявление Банка России о том, что покупка криптоактивов рассматривается как «потенциальная вовлеченность в осуществление сомнительных операций...», следует воздержаться от совершения операций на сумму, превышающую установленный в 115-ФЗ лимит денежных средств.