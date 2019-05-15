С 21 по 24 мая в Сибэкспоцентре пройдет специализированная выставка «Энергоэффективность. ЖКХ»

21 мая откроет свои двери специализированная выставка «Энергоэффективность. ЖКХ», которая включает в себя демонстрацию новых технологий в области энергетики и энергосбережения, обсуждение ключевых тем отрасли со специалистами, представителями власти и учеными на мероприятиях деловой программы.

На выставке будут представлены такие разделы как энергосберегающие технологии, автоматизированные системы управления и регулирования потребления энергоресурсов, приборы учета тепла, воды, электроэнергии и газа, оборудование и эффективные технологии для производства, распределения и передачи электрической энергии, автономные источники тепловой и электрической энергии, малая и нетрадиционная энергетика, электроустановочные изделия и кабельная продукция, светотехническое оборудование, теплоснабжение и теплоизоляция, вентиляция и кондиционирование, системы безопасности, сварочное оборудование, гидравлическое оборудование, энергоаудит. Впервые на выставке появится раздел утилизации промышленных и бытовых отходов.

Торжественное открытие мероприятия состоится 21 мая в 12 часов на сценической площадке Сибэкспоцентра. Деловая программа выставки порадует специалистов и посетителей актуальными тематиками выступлений и решением важных вопросов. Мероприятие посетит большая делегация из Монголии, а так же при поддержке Российско-Германской Внешнеторговой палаты и Агентства Инвестиционного развития Иркутской области выставку посетят представители 15 германских компаний, которые представят свои технологии и разработки на круглом столе «Современные тенденции рынков переработки ТКО», на котором будут освещены темы привлечения инвестиций в отрасль сортировки и переработки ТБО, проблемы и их решения, правовые аспекты реформирования законодательства в области мусоропереработки и водоочистки, автоматизация и цифровизация объектов, сточных вод, мусорных полигонов, утилизация фильтрата, а также специфика применения компостирующих систем в России.

В день открытия пройдет круглый стол «Повышение энергетической эффективности как основа развития региона», организованный Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. Спикеры расскажут о повышении энергетической эффективности в Иркутской области, о проблемах и путях совершенствования энергоснабжения, об опыте внедрения современных технологий. Позже состоится еще один круглый стол на тему «Альтернативная энергетика. Энергия будущего», на котором будет идти речь о цифровизации энергетики, концепции развития возобновляемых источников энергии, местах размещения гибридных электростанций, электромобилях и перспективах развития инфраструктуры, о многофункциональном энергетическом контейнере и другом.

22 мая Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта проведут еще два круглых стола. Первый будет посвящен современным технологиям очистки сточных вод. На нем обсудят региональную концепцию развития системы водоотведения в центральной экологической зоне БПТ, обеспечение качественной питьевой водой населения Иркутской области в рамках федерального проекта «Чистая вода», новые технологии по очистке бытовых сточных вод и коммунальных отходов, разработку инновационных решений в области водоснабжения и водоотведения. На втором круглом столе «Сбор и утилизация отходов» спикеры расскажут о масштабном запуске реформы обращения с ТКО: путях решения возникших проблем, о современном состоянии инфраструктуры по обращению с ТКО и перспективах ее развития, региональных операторах, новейших технологиях утилизации отходов и лучших региональных практиках работы в современных условиях.

На следующий день, 23 мая, состоится круглый стол «Энергоэффективность в жилищной сфере в качестве способа повышения качества жизни». Здесь будут освещены темы технологий и материалов, повышающих энергоэффективность строительства и капремонта МКД, инструмента управления затратами на собственность, создание единой автоматизированной системы учета и анализа потребления энергетических ресурсов. Затронут темы передачи функций по установке и обслуживанию приборов учета электроэнергии от собственников жилья в РСО, автоматизирования систем коммерческого учета электроэнергии, а также поделятся опытом и результатами введенной расчетной системы в округе Дархан-Селенга. 24 мая будет посвящено традиционному мероприятию выставки - «Молодежный день». География участников выставки разнообразна: экспоненты представят свои компании из Иркутска, Ангарска, Красноярска, Омска, Барнаула, Москвы, Санкт-Петербурга и Хабаровска. Участники предложат электротехническое и осветительное оборудование, автоматизированные системы учета энергоресурсов, котельное оборудование, альтернативную энергетику, промышленное оборудование, теплоснабжение и теплоизоляцию, а также оформление городской среды и многое другое.

Выставка будет работать в первом павильоне и на открытой площадке с 21 по 23 мая с 10 до 18 часов, 24 мая до 17 часов.