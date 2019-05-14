Объем активов в ИДУ УК «Райффайзен Капитал» превысил 20 млрд руб.

Объем средств, размещенный физическими лицами в стратегии индивидуального доверительного управления (далее – стратегии ИДУ) и на индивидуальных инвестиционных счетах, по состоянию на 30.04.2019 г., составил 20,39 млрд руб.

С начала года объем активов увеличился на 30%. Количество частных клиентов, разместивших средства в стратегии ИДУ и на индивидуальных инвестиционных счетах, также выросло на 30%. Наибольшим спросом у клиентов пользовались облигационные стратегии ИДУ в долларах США с промежуточными выплатами купонного дохода, а также стратегии ИДУ, инвестирующие в государственные и корпоративные облигации, выпущенные в рублях РФ.

«Одним из достижений прошлого года для нашей компании стало успешное развитие линейки стратегий индивидуального доверительного управления и высокий спрос на этот продукт у наших клиентов. В первом квартале эта тенденция сохранилась, особенно учитывая низкие ставки по депозитам в долларах США и широкий спектр валютных стратегий, реализуемых в ИДУ, а также сохраняющуюся высокую доходность российских облигаций», – отмечает Константин Кирпичев, Начальник Управления продаж и маркетинга, член Правления УК «Райффайзен Капитал».

О компании

ООО «УК «Райффайзен Капитал» является дочерней компанией АО «Райффайзенбанк». По состоянию на

29 декабря 2018 г. общий объем средств под управлением компании составил 62,8 млрд руб. ООО «УК «Райффайзен Капитал» предлагает услуги доверительного управления активами паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов и активами частных и корпоративных клиентов. Компания имеет рейтинг надежности и качества услуг, присвоенный ООО «НРА», на уровне «ААА.am», прогноз «стабильный».

АО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ.

АО «Райффайзенбанк» работает в России с 1996 г. АО «Райффайзенбанк» — «Лучший иностранный банк в России», Euromoney Awards for Excellence, 2016 г., и лучший банк в сегменте Private Banking & WealthManagement, Frank Research Group, 2016 г.