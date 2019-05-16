Кристина Яковенко: «Меня часто спрашивают, почему вы всё ещё работаете в Иркутске, почему не уезжаете в Москву?»

23 мая 2019 года Сбербанк уже в четвёртый раз организует бизнес-мероприятие SBERTALKS для собственников и руководителей компаний малого и среднего бизнеса. Одним из спикеров будет Кристина Яковенко, коммерческий директор компании «Хрустальный девелопмент». Она поделилась с порталом SIA.RU, о чем расскажет иркутским предпринимателям и объяснила, почему не уезжает в столицу или за границу, а считает важным строить бизнес здесь, в Иркутске.

– Цель таких мероприятий – обучение и обмен опытом, а это значит – рост, повышение квалификации. Даже если по какой-то причине вы не получаете готовых решений для бизнеса, наверняка на таких мероприятиях вы найдете повод задуматься, получите толчок к каким-либо изменениям или корректировке своего курса.

В своей компании мы уделяем особое место обучению – обучению как руководства, так и наших сотрудников. И об этом я буду рассказывать на SBERTALKS – о том, как мы формировали нашу команду, как перенимали и продолжаем перенимать опыт других мировых компаний, как привносим его в наши проекты.

Расскажу и в целом об истории создания нашей компании, об этапах ее развития и о тех проектах, которые мы уже создали, и которые только планируем реализовывать – новые коттеджные поселки в Иркутске, новые франшизные проекты в стране, и даже круглогодичный курорт «Мамай-365» на Байкале.

Надеюсь, что и наш опыт окажется полезен. Очень хочется, чтобы иркутские компании развивались, росли, пробовали делать что-то новое. Это очень важно, поскольку в последнее время меня часто спрашивают: «А почему вы все еще работаете в Иркутске, почему не уезжаете в Москву или даже за границу?». Не стоит строить иллюзий, что где-то там хорошо, а у нас плохо. Нужно действовать – самостоятельно создавать в городе ту среду, в которой будет комфортно жить нам и нашим детям.