Пять простых способов сохранить и приумножить капитал в 2019 году

«Храните деньги в сберегательной кассе!» — советовал советским гражданам герой кинокомедии «Иван Васильевич меняет профессию». И добавлял: «Если они у вас, конечно, есть». Если в 2019 году у вас есть деньги в форме сбережений, которые вы хотите не только сохранить, но и приумножить, то куда их следует разместить и где хранить? Ольга Гришина, профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова, предлагает пять самых простых и понятных способов.

№ 1. Инвестиции в недвижимость

Недвижимость сегодня, пожалуй, один из самых привлекательных каналов инвестирования. Многие рассматривают недвижимость как едва ли не единственный надежный способ сохранить свои накопления. «Жилье всегда в цене», «деньги обесцениваются, а квартиру всегда можно продать», «будешь сдавать и жить на это» — мы часто слышим подобные фразы. Но с недвижимостью все не так однозначно.

Доход от инвестиций в недвижимость состоит из двух основных частей: арендных платежей и прироста стоимости. С арендными платежами вроде бы понятно: приобретаем, допустим, квартиру и начинаем ее сдавать. Полученные платежи и будут нашим доходом. Вот простой пример: представьте обычную однокомнатную квартиру на окраине Москвы стоимостью 5 млн рублей, которая сдается за 30 тыс. рублей в месяц. За один год такая квартира принесет 360 тыс. рублей. «Грязная» доходность получается около 7,2%. Вроде бы неплохо, на уровне доходности банковских вкладов. Но это на первый взгляд. Есть длинный перечень расходов, которые снижают итоговую доходность: налоги, амортизация объекта, коммунальные платежи. Все они могут казаться несущественными, но в итоге снижают и без того невысокую доходность сдачи недвижимости в аренду. Добавьте к этому непредвиденные расходы, потенциальные простои помещения и получите «чистую» доходность в 2 раза ниже «грязной».

Вторая составляющая доходности от инвестиций в недвижимость — прирост ее стоимости. На российском рынке много лет существовал восходящий тренд, когда цены за год вырастали в несколько раз. Никто не думал об аренде, ведь можно было купить квартиру в начале года и продать ее в конце на 30–50% дороже. Но с кризисом 2014 года пришло понимание, что стоимость жилья растет далеко не всегда. В Москве цена на пике (конец 2014 года) была больше 200 тыс. рублей за м2, сейчас — чуть больше 170 тыс. За три года рыночная стоимость жилой недвижимости снизилась примерно на 15%, а средний прирост доходности банковских вкладов за то же время составил около 9% в год.

Но за 2018 год тенденция, по-видимому, изменилась. Об этом говорят установленные в прошлом году рекорды: было выдано свыше 1,5 млн ипотечных кредитов на сумму более 3 трлн рублей. Каждая вторая сделка с недвижимостью совершалась с помощью ипотечного кредита. Ажиотажный спрос повлиял на стоимость недвижимости: цены на квадратный метр стали расти. Чего ждать от 2019 года? Вслед за ростом объемов заимствования финансовых ресурсов растут и ставки по ипотечным кредитам. Последнее может остудить спрос на недвижимость. Кроме того, вводятся новые правила игры — счета эскроу и проектное финансирование, — которые ударят по застройщикам, в первую очередь по стоимости фондирования. Все это может привести к росту конечной стоимости объектов недвижимости.

И все-таки недвижимость остается интересным объектом для инвестиций, особенно если глубоко погружаться в эту область. Даже в кризисные периоды были реализованы жилищные проекты, по которым цены не только не снизились, но и выросли. Есть объекты, которые пользуются спросом практически вне зависимости от рыночной конъюнктуры. Есть способы управления недвижимостью, существенно повышающие итоговую доходность. Если к инвестициям в недвижимость подходить грамотно, то они могут стать неплохим способом сохранить и приумножить капитал.

№ 2. Банковские вклады

В России это самый популярный инструмент для сохранения и приумножения капитала. Вклады в банках составляют около 75% всех инвестиций населения. Но не всегда этот инструмент может существенно увеличить сбережения. Сохранить — да, но заметно приумножить — вряд ли.

Чем привлекательны банковские вклады? Как минимум тремя характеристиками. Во-первых, надежностью. По российскому законодательству средства на банковских вкладах при наступлении страхового случая (отзыв лицензии у кредитной организации) возмещаются Агентством по страхованию вкладов в 100% объеме (до 1,4 млн рублей). Во-вторых, простой экономической сущностью. Положил деньги в банк и через определенное время забрал с процентами. В-третьих, условным отсутствием налогообложения. Текущий уровень процентных ставок по вкладам позволяет говорить о том, что налогообложение по ним отсутствует. Это выгодно выделяет вклады на фоне, например, операций с ценными бумагами.

Сегодня, по данным Банка России, базовый уровень доходности вкладов в рублях до одного года составляет 8,072% годовых. При официальной инфляции в 4,3% за 2018 год реальная доходность под 4% годовых позволит если не существенно приумножить, то точно сохранить капитал.

№ 3. Дебетовые карты

Большинство россиян имеет банковские карты. Когда мы получаем заработную плату, работодатель направляет поручение в банк, чтобы на наш банковский счет, к которому привязана карта, были переведены денежные средства. В основном такие карты дебетовые, то есть на них хранятся исключительно наши денежные средства. Очень похоже на обычный кошелек, только в электронном виде. Банковские карты оформляют и для детей, чтобы они могли оплачивать себе обеды в школе. И получить пенсию можно уже не только с помощью сберегательной книжки, но и приложив карту к банкомату. В среднем на каждого жителя России приходится по 1,84 банковской карты. Карты пользуются популярностью для хранения денег в основном по причине получения дополнительного дохода в двух формах:

процент на остаток. Экономический смысл очень простой. Допустим, банк начисляет на остаток по карте 6% годовых. Вы кладете на нее деньги, и в конце месяца банк начисляет вам 6% годовых от той суммы, которая была у вас на карте в течение месяца. То есть положили 10 тыс. рублей на карту — поддерживали эту сумму — через месяц получили 50 рублей на счет. Вроде бы немного, но по банковским вкладам процент не намного выше. Такая карта просто необходима — она заставляет деньги постоянно работать;

кэшбэк. Если не вдаваться в детали, то кэшбэк — это возврат банком на карту части средств, которыми с этой карты расплачивались за покупку. Обычно банки начисляют фиксированный минимальный (обычно 1%) кэшбэк за все покупки (кроме определенных категорий, например, пополнение мобильного телефона или уплату налогов) и повышенный (1–10%) за специальные категории. Иногда банки предлагают выбрать любимые категории из определенного списка. Кэшбэк в 1% от покупки может показаться небольшим — так оно и есть. Но в конце месяца, когда банк начисляет накопленный кэшбэк, 1% порой составляет существенные суммы.

Дополнительным преимуществом дебетовых карт является мобильность в использовании средств. Если вам неожиданно понадобятся деньги, их можно в любой момент снять без потери процентов. Проделать то же самое с банковским вкладом может быть проблемой. Вот почему такие карты составляют неплохую конкуренцию небольшим по сумме банковским вкладам. Доходность и риски сопоставимые, а мобильность (или ликвидность) существенно больше.

№ 4. Облигации федерального займа (ОФЗ)

Их традиционно относят к консервативным инструментам, которые гарантируют практически 100%-ную сохранность капитала. Такие инвестиции также считаются безрисковыми. Если вы уже «выросли» из банковских депозитов, хотите более гибко управлять своим капиталом и при этом особо не рисковать, то этот инструмент для вас.

В общих чертах облигация — это ценная бумага, подтверждающая факт того, что один участник (инвестор) предоставил другому участнику (эмитенту, выпустившему облигацию) заем на конкретный срок по определенным условиям. Если в случае обычной облигации эмитентом выступает компания, то эмитентом ОФЗ является правительство России в лице Министерства финансов.

Упрощенно схема эмиссии и обращения ОФЗ выглядит так. Государству нужны деньги на какие-то цели, и оно решает занять деньги у инвесторов. Оно выпускает ОФЗ, продает их инвесторам и гарантирует выплату определенной суммы, например, каждый год (так называемый купонный доход). В конце срока государство выплачивает инвесторам полную стоимость облигации (номинал), таким образом погашая облигации и полностью выполняя свои обязательства перед инвесторами.

Схема с ОФЗ очень похожа на банковский вклад. Сначала вы покупаете облигацию (открываете вклад) по заранее определенным условиям доходности, затем получаете купонный доход (проценты по вкладу), а в конце происходит погашение облигации (закрытие вклада) и выплата ее номинала (тело вклада).

Облигации привлекают не только высокой надежностью. Они позволяют более гибко управлять собственным капиталом, потому что в любой момент вы можете продать ОФЗ на бирже без существенной потери стоимости. ОФЗ также дают возможность инвестировать на более длительный срок. Стандартный срок банковских вкладов составляет 1, 3, 6, 12 или 24 месяца. Можно открыть и на три года, заплатив за это либо низкой доходностью (при праве закрыть счет досрочно), либо низкой ликвидностью (при отсутствии права закрыть досрочно). А вот ОФЗ можно купить как за месяц до погашения, так и за 10 лет. Причем с сохранением доходности. Все это отражает более высокий уровень ликвидности этого инструмента.

На сегодня средняя доходность по ОФЗ (на основе индекса государственных облигаций Московской биржи) составляет около 8,1%. Базовый уровень доходности вкладов составляет около 8%. То есть доходности примерно сопоставимы, при этом по многим параметрам (надежность, ликвидность, широта выбора) ОФЗ опережают банковские депозиты.

№ 5. Индивидуальные инвестиционные счета (ИИС)

В последние годы государство предпринимает ряд шагов, направленных на привлечение физических лиц на финансовые рынки. С этой целью был разработан особый инструмент — индивидуальный инвестиционный счет. Это специальный брокерский счет, внесение денежных средств на который дает право на получение инвестиционного налогового вычета. ИИС при определенных условиях является очень привлекательным инструментом для приумножения капитала.

В настоящее время существуют два типа ИИСов: «А» и «Б». Наиболее популярный тип вычета «А» работает следующим образом. В 2019 году вы открываете ИИС у брокера, вносите на него 400 тыс. рублей и в 2020 году получаете право на налоговый вычет в размере 13% от внесенной суммы (52 тыс. рублей от 400 тыс.). Похоже на обычный банковский вклад на один год под 13% годовых. В 2020 году вы снова вносите 400 тыс. рублей, и в 2021-м получаете право на очередной налоговый вычет в размере 13% от внесенной за предыдущий год суммы. В 2021 году история повторяется, и в 2022-м вы снова получаете право на вычет. Тип «Б» не предоставляет возможность получения ежегодного налогового вычета, однако дает право на полное освобождение от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с операций, совершенных по ИИСу. Тип «Б» выгоден в том случае, если вы активно и успешно совершаете операции с финансовыми инструментами. В этом случае размер начисленного НДФЛ может существенно превысить сумму налоговых вычетов, полученных по типу «А». Например, сумма налоговых вычетов по типу «А» за три года составит 156 тыс. рублей (ежегодно по 52 тыс. рублей). Но если по ИИСу был получен доход 2 млн рублей, то размер начисленного НДФЛ превысит сумму вычетов по типу «А» (2 млн рублей × 13% = 260 тыс. рублей). Именно в таких ситуациях тип «Б» выгоднее типа «А».

При открытии индивидуального инвестиционного счета следует обратить внимание на следующее:

сумма вычета (по типу «А») не может превышать 52 тыс. рублей. Следовательно, на сумму свыше 400 тыс. вычет не предоставляется. То есть вы можете вносить больше, но с суммы свыше 400 тыс. вычет не получите;

для получения вычета у вас должны быть доходы, облагаемые по ставке 13% (это ставка по НДФЛ). Это может быть ваша заработная плата. Нет налогооблагаемых доходов — нет вычета;

если закрыть ИИС раньше, чем через три года, право на льготу будет потеряно. Даже если вы уже получили вычет два раза, в случае досрочного закрытия ИИСа вычеты придется вернуть.

Учитывая особенность получения вычетов, средняя доходность только от внесения денежных средств составит примерно 7,8%. Это сопоставимо с доходностью банковских вкладов. И это только от внесения средств на ИИС. Но ИИС — это не просто счет, а инвестиционный счет. Законодательство не позволяет выводить средства с ИИСа без последствий. Но не запрещает покупать на счет финансовые инструменты, например, одни из самых надежных — облигации федерального займа. С доходностью ОФЗ на сегодняшний день в районе 8% годовых отдача от ИИСа возрастает в 2 раза. Аналогичную доходность по вкладам вы не найдете ни в одном банке.

Да, конечно, как и везде, в работе с индивидуальными инвестиционными счетами тоже есть ряд тонкостей, которые могут изменить конечную доходность и о которых нужно помнить. Это и комиссия брокера и депозитария, и особенности реинвестирования, и изменение ставок на долговых рынках и т.д. Но даже с этими тонкостями ИИС (вместе с покупкой облигаций) может стать прекрасным способом не просто сохранить свои денежные средства, но и существенно их приумножить.