Фермеры Иркутской области получат гранты в рамках реализации национального проекта

Порядка 58,3 млн рублей направлено из бюджета Российской Федерации на поддержку фермеров и сельскохозяйственных потребительских кооперативов Иркутской области в 2019 году в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Софинансирование из областного бюджета составит 2,4 млн рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

– Средства будут направлены на реализацию нового вида грантовой поддержки фермеров – грант «Агростартап». Он предполагает выплаты на развитие деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистрированных в 2019 году. Кроме того, плюсом к уже существующим мерам, будет финансироваться развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов: возмещение до 50% затрат, но не более 10 млн рублей, на приобретение сельхозтехники, оборудования для переработки сельхозпродукции за исключением продукции свиноводства, мобильных торговых объектов, – отметил руководитель регионального минсельхоза.

Ещё одно направление расходования средств – предоставление субсидии на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.

В Иркутской области центром компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров определен фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области». Соответствующее постановление подписал первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области Руслан Болотов. Центр призван оказывать информационную, консультационную и методическую помощь открывающимся и действующим кооперативам, а также другим субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам организации и осуществления деятельности, получения существующих мер государственной поддержки, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.