Фриланс 2019: какие профессии актуальны в этом году

Российские фрилансеры 14 мая отметили профессиональный праздник. Эксперты Авито выяснили, что востребованность таких сотрудников выросла на 17,2% за год, а зарплата - на 12,1%, превысив среднюю зарплату по стране. Как и в прошлом году, больше всего фрилансеры нужны в маркетинговых коммуникациях (около четверти всех вакансий) и в IT (почти 15%).
Где фрилансеры нужнее всего
С начала 2019 года работодатели разместили на Авито на 17,2% больше вакансий для фрилансеров, чем за аналогичный период прошлого года. На фоне роста потребности во внештатных специалистах увеличилась и средняя зарплата - на 12,1% за год: она достигла 38 800 рублей в месяц.
Более 88% вакансий для фрилансеров приходится на 10 основных групп профессий. Как и год назад, возглавляют рейтинг предложения в маркетинге, рекламе и PR: практически каждая четвертая вакансия относится к данной сфере. Второе место сохранили IT, интернет и телеком с долей 14,9%. Продажи уступили третье место вакансиям для студентов и соискателей без опыта. Однако самый впечатляющий рост вакансий - в сфере домашнего персонала – сразу на шесть строк, что позволило этой категории занять девятое место.
Топ-10 групп профессий по востребованности фрилансеров в 2019 году
|
Группа профессий
|
Доля от общего числа вакансий для фрилансеров
|
1
|
Маркетинг, реклама, PR
|
24,4%
|
2
|
IT, интернет, телеком
|
14,9%
|
3
|
Без опыта, студенты
|
8,7%
|
4
|
Продажи
|
7,9%
|
5
|
Управление персоналом
|
6,8%
|
6
|
Административная работа
|
6,4%
|
7
|
Туризм, рестораны
|
5,7%
|
8
|
Строительство
|
4,9%
|
9
|
Домашний персонал
|
4,2%
|
10
|
Производство, сырьё, с/х
|
4,2%
Сколько платят фрилансерам
Работа в области домашнего персонала для фрилансеров стала и самой высокооплачиваемой среди десяти наиболее востребованных категорий – средний оклад достиг 70 900 рублей в месяц. На втором месте – специалисты по управлению персоналом (54 100 рублей), третья строчка досталась HoReCa (47 000 рублей). Наименее оплачиваемыми оказались фрилансеры, занятые на административной работе (31 700 рублей) и специалисты из сфер с наибольшим количеством предложений - маркетинг, реклама, PR (35 900 рублей) и IT (35 600 рублей). Их доход ниже среднероссийской зарплаты.
Рейтинг самых популярных профессий для фрилансеров по размеру средней зарплаты в 2019 году
|
Группа профессий
|
Зарплата в 2019 году
|
1
|
Домашний персонал
|
70 900
|
2
|
Управление персоналом
|
54 100
|
3
|
Туризм, рестораны
|
47 000
|
4
|
Производство, сырьё, с/х
|
43 900
|
5
|
Строительство
|
38 300
|
6
|
Продажи
|
37 900
|
7
|
Без опыта, студенты
|
36 200
|
8
|
Маркетинг, реклама, PR
|
35 900
|
9
|
IT, интернет, телеком
|
35 600
|
10
|
Административная работа
|
31 700
Какая работа наиболее интересна фрилансерам
За год предпочтения российских фрилансеров значительно изменились: если год назад они больше всего хотели участвовать в маркетинговых, рекламных и PR-проектах (четверть всего спроса), то теперь в первую очередь рассматривают вакансии, не требующие опыта. Также в первую пятерку вошли HoReCa и консультирование, на четвертой строчке остались продажи.