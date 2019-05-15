Фриланс 2019: какие профессии актуальны в этом году

Российские фрилансеры 14 мая отметили профессиональный праздник. Эксперты Авито выяснили, что востребованность таких сотрудников выросла на 17,2% за год, а зарплата - на 12,1%, превысив среднюю зарплату по стране. Как и в прошлом году, больше всего фрилансеры нужны в маркетинговых коммуникациях (около четверти всех вакансий) и в IT (почти 15%).

Где фрилансеры нужнее всего

С начала 2019 года работодатели разместили на Авито на 17,2% больше вакансий для фрилансеров, чем за аналогичный период прошлого года. На фоне роста потребности во внештатных специалистах увеличилась и средняя зарплата - на 12,1% за год: она достигла 38 800 рублей в месяц.

Более 88% вакансий для фрилансеров приходится на 10 основных групп профессий. Как и год назад, возглавляют рейтинг предложения в маркетинге, рекламе и PR: практически каждая четвертая вакансия относится к данной сфере. Второе место сохранили IT, интернет и телеком с долей 14,9%. Продажи уступили третье место вакансиям для студентов и соискателей без опыта. Однако самый впечатляющий рост вакансий - в сфере домашнего персонала – сразу на шесть строк, что позволило этой категории занять девятое место.

Топ-10 групп профессий по востребованности фрилансеров в 2019 году

Группа профессий Доля от общего числа вакансий для фрилансеров 1 Маркетинг, реклама, PR 24,4% 2 IT, интернет, телеком 14,9% 3 Без опыта, студенты 8,7% 4 Продажи 7,9% 5 Управление персоналом 6,8% 6 Административная работа 6,4% 7 Туризм, рестораны 5,7% 8 Строительство 4,9% 9 Домашний персонал 4,2% 10 Производство, сырьё, с/х 4,2%

Сколько платят фрилансерам

Работа в области домашнего персонала для фрилансеров стала и самой высокооплачиваемой среди десяти наиболее востребованных категорий – средний оклад достиг 70 900 рублей в месяц. На втором месте – специалисты по управлению персоналом (54 100 рублей), третья строчка досталась HoReCa (47 000 рублей). Наименее оплачиваемыми оказались фрилансеры, занятые на административной работе (31 700 рублей) и специалисты из сфер с наибольшим количеством предложений - маркетинг, реклама, PR (35 900 рублей) и IT (35 600 рублей). Их доход ниже среднероссийской зарплаты.

Рейтинг самых популярных профессий для фрилансеров по размеру средней зарплаты в 2019 году

Группа профессий Зарплата в 2019 году 1 Домашний персонал 70 900 2 Управление персоналом 54 100 3 Туризм, рестораны 47 000 4 Производство, сырьё, с/х 43 900 5 Строительство 38 300 6 Продажи 37 900 7 Без опыта, студенты 36 200 8 Маркетинг, реклама, PR 35 900 9 IT, интернет, телеком 35 600 10 Административная работа 31 700

Какая работа наиболее интересна фрилансерам

За год предпочтения российских фрилансеров значительно изменились: если год назад они больше всего хотели участвовать в маркетинговых, рекламных и PR-проектах (четверть всего спроса), то теперь в первую очередь рассматривают вакансии, не требующие опыта. Также в первую пятерку вошли HoReCa и консультирование, на четвертой строчке остались продажи.