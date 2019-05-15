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Фриланс 2019: какие профессии актуальны в этом году

15 мая 2019

Российские фрилансеры 14 мая отметили профессиональный праздник. Эксперты Авито выяснили, что востребованность таких сотрудников выросла на 17,2% за год, а зарплата - на 12,1%, превысив среднюю зарплату по стране. Как и в прошлом году, больше всего фрилансеры нужны в маркетинговых коммуникациях (около четверти всех вакансий) и в IT (почти 15%). 

Где фрилансеры нужнее всего 

С начала 2019 года работодатели разместили на Авито на 17,2% больше вакансий для фрилансеров, чем за аналогичный период прошлого года. На фоне роста потребности во внештатных специалистах увеличилась и средняя зарплата - на 12,1% за год: она достигла 38 800 рублей в месяц. 

Более 88% вакансий для фрилансеров приходится на 10 основных групп профессий. Как и год назад, возглавляют рейтинг предложения в маркетинге, рекламе и PR: практически каждая четвертая вакансия относится к данной сфере. Второе место сохранили IT, интернет и телеком с долей 14,9%. Продажи уступили третье место вакансиям для студентов и соискателей без опыта. Однако самый впечатляющий рост вакансий - в сфере домашнего персонала – сразу на шесть строк, что позволило этой категории занять девятое место.

Топ-10 групп профессий по востребованности фрилансеров в 2019 году

 

Группа профессий

Доля от общего числа вакансий для фрилансеров

1

Маркетинг, реклама, PR

24,4%

2

IT, интернет, телеком

14,9%

3

Без опыта, студенты

8,7%

4

Продажи

7,9%

5

Управление персоналом

6,8%

6

Административная работа

6,4%

7

Туризм, рестораны

5,7%

8

Строительство

4,9%

9

Домашний персонал

4,2%

10

Производство, сырьё, с/х

4,2%
 

Сколько платят фрилансерам

Работа в области домашнего персонала для фрилансеров стала и самой высокооплачиваемой среди десяти наиболее востребованных категорий – средний оклад достиг 70 900 рублей в месяц. На втором месте – специалисты по управлению персоналом (54 100 рублей), третья строчка досталась HoReCa (47 000 рублей). Наименее оплачиваемыми оказались фрилансеры, занятые на административной работе (31 700 рублей) и специалисты из сфер с наибольшим количеством предложений - маркетинг, реклама, PR (35 900 рублей) и IT (35 600 рублей). Их доход ниже среднероссийской зарплаты.

Рейтинг самых популярных профессий для фрилансеров по размеру средней зарплаты в 2019 году

 

Группа профессий

Зарплата в 2019 году

1

Домашний персонал

70 900

2

Управление персоналом

54 100

3

Туризм, рестораны

47 000

4

Производство, сырьё, с/х

43 900

5

Строительство

38 300

6

Продажи

37 900

7

Без опыта, студенты

36 200

8

Маркетинг, реклама, PR

35 900

9

IT, интернет, телеком

35 600

10

Административная работа

31 700
 

Какая работа наиболее интересна фрилансерам

За год предпочтения российских фрилансеров значительно изменились: если год назад они больше всего хотели участвовать в маркетинговых, рекламных и PR-проектах (четверть всего спроса), то теперь в первую очередь рассматривают вакансии, не требующие опыта. Также в первую пятерку вошли HoReCa и консультирование, на четвертой строчке остались продажи.


/ СИА /
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