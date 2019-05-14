Существенное ускорение экономического роста в России в 2019 году маловероятно

Банк России прогнозирует, что во втором квартале 2019 года рост валового внутреннего продукта РФ начнет ускоряться в квартальном исчислении. Согласно экспертным оценкам ЦБ РФ, во втором квартале текущего года темпы роста российской экономики вырастут на 0,4% к первому кварталу. А темпы роста за первый квартал 2019 года финансовый регулятор оценивает на уровне в 0,2-0,3% по сравнению с четвертым кварталом 2018 года.

В годовом исчислении Центробанк прогнозирует темпы роста ВВП РФ за первый квартал 2019 года на уровне в 1-1,5%. По итогам всего 2019 года, как считают эксперты ЦБ РФ, российский валовый внутренний продукт вырастет на 1,2-1,7%, что окажется на уровне или даже выше темпов роста ВВП 2017 года (1,5%), но ниже темпов роста 2018 года (2,3%). Хотя даже в Росстате признают, что в 2018 году рост ВВП на такую величину был вызван в первую очередь единовременным фактором бурного роста в строительной отрасли.

Мы полагаем, что если темпы прироста российского ВВП в первом квартале 2019 года действительно не превысят 0,3% в квартальном исчислении, а во втором квартале – 0,4% к первому кварталу, то вряд ли повышение темпов роста на 0,1-0,2 процентного пункта является настоящим ускорением. Это, скорее, поддержание вялотекущего роста, чем ускорение. Безусловно, предпосылки для более высоких квартальных темпов роста ВВП РФ во втором квартале имеются. Прежде всего, это высокая цена на нефть, превысившая в апреле 2019 года $70 за баррель, достаточно сильный рубль, который рос весь первый квартал, а с начала апреля укрепился к доллару еще на 0,08%, и, наконец, умеренное сокращение добычи нефти в рамках соглашения «ОПЕК+», которое не оказывает слишком большого негативного влияния на экономический рост.

Напомним, что в апреле Россия, по данным ЦДУ ТЭК, добыла почти 46 млн тонн нефти, что на 2,4% выше уровня апреля 2018 года, но на 3% ниже уровня марта текущего года и на 5% ниже уровня декабря 2018 года, когда сделка «ОПЕК+» была продлена. В годовом исчислении ускорению темпов роста во втором квартале может также препятствовать календарный фактор, поскольку майские каникулы в 2019 году оказались длиннее, чем в 2018 году. Но даже для скромного роста ВВП есть определенные риски. Во втором квартале обострилась геополитическая обстановка, и прежде всего это касается ухудшения торгово-дипломатических отношений между США и Китаем, что может замедлить темпы роста мировой экономики в целом. А это может оказать негативное влияние на цену нефти, и, соответственно, на курс рубля. В целом мы считаем реалистичным прогноз ЦБ по темпам роста российского ВВП в 2019 году в интервале 1,2-1,7%.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»