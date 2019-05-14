Юань: контужен, но не ранен

«Второй фронт» торговой войны между США и Китаем ожидаемо сделал юань первым и основным пострадавшим от вербальных интервенций и необдуманного повышения ставок в политическом противостоянии. ЦБ Китая понизил курс своей валюты до 6,8354 юаней за доллар против 6,7954 юаней за доллар ранее в ответ на новые американские выпады в адрес Поднебесной.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари», отмечает, что все довольно логично: если ухудшится условия ведения торговли, то первое, что стоит сделать, это максимально защитить внутреннего производителя. Ослабляя юань, Китай делает фактически ход конем: создает более комфортным условия внутри своей экономики и показывает Вашингтону, что может переждать эту осаду без особенных потерь.

Штаты штормит. Президент США Дональд Трамп решил, по-видимому, сыграть на повышение и объявил о росте импортных пошлин для товаров китайского происхождения. Пекин ответил симметрично, заявив об аналогичном повышении пошлин для товаров из США. Правда, в меньшем объеме, но основное тут — ответный шаг. Пауза длилась день, после чего Трамп, подумав и остыв, бодро сообщил миру, что переговоры с Китаем будут очень успешными. На этом пока все, но это явно не конец.

Китай — сильный противник в экономическом поле для США. Такой же сильный, как и сам Вашингтон. В этом противостоянии не будет абсолютной победы ни для одной из сторон, будет что-то типа «не доставайся никому» — компромиссный вариант, на время. На кону большие деньги и передел сфер влияния. Это значит, что переговоры продолжатся даже под свист постоянно повышающихся и понижающихся импортных пошлин.

Юань, вполне возможно, еще ослабнет в область 6,90 юаней за доллар — полугодового минимума. Но как только китайская валюта начнет восстанавливать позиции, это будет сигналом к тому, что переговорщики движутся в нужном направлении, а риски сокращаются.

Ольга Гордеева,

специалист PR

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