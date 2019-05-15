Российские индексы вытянули вверх бумаги «Газпрома»

Во вторник на российский рынок вернулись покупатели. После того как Белый дом США вроде бы пошел на попятную и передумал осложнять ситуацию с торговыми переговорами, инвесторы ринулись покупать то, что хорошо подешевело. Индекс МосБиржи вернулся к 2545 пунктам, хотя стоит признать, что в случае нового ухудшения ситуации извне «медведи» пробьют 2500 с наскока. Индекс РТС зацепился за отметку 1230 пунктов и пока настроен на продолжение отскока.

Локомотивом сегодняшнего повышения являются бумаги «Газпрома», которые растут более чем на 9%. Для рыночного «тяжеловеса» это огромная цифра. Последний раз схожую по величине «свечку» мы видели 28 ноября прошлого года, но и она масштабами явно не дотягивает до сегодняшней. Ключевой катализатор для взрывного роста — предложение менеджментом компании нового размера дивидендов по итогам 2018 года — 16,61 руб. за ценную бумагу. Это почти вдвое больше, чем «Газпром» платил за 2017 год, отсюда и «бомба оптимизма», разорвавшаяся в котировках ценной бумаги. Откровенно говоря, «Газпрому» и одному вполне по силам удерживать оптимизм на российских площадках.

Завтра Минфин предложит покупателям три выпуска ОФЗ на очередных аукционах. Суммы планируемых привлечений, понятное дело, неизвестны, но если конъюнктура позволит, ведомство сможет рассчитывать на повторение прошлых рекордов по привлечению финансов — более 100 млрд руб. Но с конъюнктурой как раз и проблемы: пока ссорятся США с Китаем, щепки летят во все стороны. Рубль обычно относится к этим аукционам очень спокойно. Для доллара сейчас вполне комфортный диапазон колебаний 65-66 руб., для евровалюты — 73-74 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»