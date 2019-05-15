«Газпром» увеличил вдвое дивиденды по итогам 2018 года

Правление ПАО «Газпром», заседание которого состоялось 14 мая, рекомендовало совету директоров и общему собранию акционеров газовой корпорации направить на дивиденды по итогам 2018 года 393,2 млрд руб., что соответствует 16,61 руб. на акцию. Это более чем вдвое превысит исторический рекорд «Газпрома» по размеру дивиденда на акцию, выплаченного по итогам 2017 года (8,04 руб.).

Дивидендная доходность по акциям «Газпрома» по итогам 2018 финансового года составит, таким образом, 9%, что выведет российского газового гиганта в одного из лидеров по дивидендной доходности среди «голубых фишек». Например, у «Газпрома» дивидендная доходность будет, по нашим оценкам, на процентный пункт ниже, чем у «Норильского никеля», но выше, чем дивидендная доходность акций его дочерней компании «Газпром нефть».

Напомним, что некоторые западные СМИ еще в конце апреля публиковали прогнозы о том, что дивиденды «Газпрома» по итогам 2018 года составят только 10,43 руб. на акцию, что всего на 30% превысило бы размер дивидендов за 2017 год, а дивидендная доходность составит 6,3%. «Газпром» в любом случае, повысив размер дивидендов по акциям, установил бы новый исторический рекорд, но увеличение дивидендов вдвое с лихвой компенсирует осторожным инвесторам все риски и опасения насчет санкций и угроз «Северному потоку-2», а теперь еще и «Турецкому потоку».

В Конгресс США вчера был внесен законопроект о санкциях против европейских компаний, участвующих в строительстве морского участка газопровода, и, хотя вероятность принятия такого закона крайне мала, «Газпром» на опасения инвесторов ответил самым достойным образом, распределив среди акционеров 20% годовой чистой прибыли по МСФО. Платить 50% чистой прибыли пока газовому гиганту не позволяют масштабные инвестиционные проекты, но мы не исключаем, что когда корпорация достроит «Северный поток-2», первую нитку «Турецкого потока» и газопровод «Сила Сибири» в Китай, возможности для дальнейшего увеличения дивидендов у нее будут огромные.

Акции «Газпрома» были во вторник лидером роста на Московской бирже, на данный момент они дорожают на 11,7%. Однако мы пока подтверждаем рекомендацию ДЕРЖАТЬ акции компании, так как через несколько дней, скорее всего, ажиотаж, связанный с дивидендами спадет, и цена акций «Газпрома» может упасть ниже нашего целевого уровня в 180 руб. на акцию.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»