Первые рейсы по маршруту Иркутск – Чита – Хабаровск – Нерюнгри выполнила авиакомпания «Ангара»

Первые прямые рейсы авиакомпании «Ангара» по маршрутам Чита – Хабаровск и Хабаровск – Нерюнгри состоялись 14 мая на самолете Ан-148-100Е, вмещающем 75 пассажиров. Полёт осуществляется по маршруту Иркутск – Чита – Хабаровск – Нерюнгри по вторникам и субботам. Обратно – по средам и воскресеньям. Таким образом, маршрут связывает Иркутск сразу с тремя регионами: Якутией, Забайкальским краем и Хабаровским краем.

Фото: Роман Руденко

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, билеты на направлениям Хабаровск – Нерюнгри и Нерюнгри – Хабаровск субсидируются по федеральной программе в рамках постановления правительства РФ №1242. Тариф в одну сторону – 7 050 рублей. По этой цене билеты могут приобрести все желающие, независимо от возраста. Время в пути: 2 часа 10 минут.

Стоимость перелета по направлению Хабаровск – Чита – от 8 375 рублей. Время в пути: 2 часа 30 минут.

Приобрести авиабилеты можно на сайте и во всех авиакассах.