Сбербанк победил в трех номинациях премии «Дилер года»

Сбербанк победил в трех из восьми номинаций XVI национального конкурса «Дилер года» (The Best Dealer & Desk Awards), который проводят Московская международная валютная ассоциация и Содружество профессионалов финансового рынка. Еще в трех номинациях этого авторитетного российского конкурса для участников финансового рынка банк занял призовые места.

Банк признан лучшим в номинациях «Лучший Банк Срочного Рынка 2018 года» (третий год подряд), «Лучший Деск Банкнотного Рынка 2018» (третий год подряд) и «Лучший Дилер Срочного Рынка 2018 года» (им стал Аскар Мусин, старший сейлз Управления клиентских операций с долговыми бумагами и деривативами Департамента глобальных рынков Сбербанка).

Также банк занял второе место в номинации «Лучший Деск Денежного Рынка 2018 года» и третье — в номинации «Лучший Деск Валютного Рынка 2018 года». Денис Паров, исполнительный директор, директор по депозитным операциям и МБК Департамента глобальных рынков Сбербанка, занял третье место в номинации «Лучший Дилер Денежного Рынка 2018 года».

Андрей Шеметов, вице-президент, руководитель Департамента глобальных рынков Сбербанка:

«Мы ежегодно занимаем призовые места на конкурсе ʺДилер годаʺ, и это доказывает прочность нашего лидерства на рынке. Мы благодарны коллегам за высокую оценку нашей работы. Признание профессионального сообщества не менее важно для нас, чем признание клиентов».

Национальный конкурс «Дилер года» проводится уже в 17-й раз и является одним из самых авторитетных среди профессиональных участников финансового рынка России.