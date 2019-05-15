Сбербанк заработал в апреле чистую прибыль в размере 75,2 млрд руб.

Сбербанк опубликовал финансовые результаты по итогам 4 месяцев 2019 года по российским правилам бухгалтерского учета (неконсолидированные данные).

Ключевые факты апреля:

Банк заработал чистую прибыль в размере 75,2 млрд руб., рост на 13,5% год к году

Банк выдал частным клиентам более 280 млрд руб. кредитов, розничный кредитный портфель вырос на 1,7% до 6,5 трлн руб., достигнув доли 33,5% в структуре кредитного портфеля

Привлеченные средства физических лиц выросли за месяц на 2,8% и превысили 13,2 трлн руб.

Просроченная задолженность сократилась на 63,9 млрд руб., в том числе за счет реструктуризации задолженности компании Агрокор.

Заместитель Председателя Правления Сбербанка А.В. Морозов:

«В апреле Сбербанк заработал рекордную прибыль в размере 75,2 млрд руб. за счет ускорения темпов роста чистого процентного дохода и улучшения качества кредитного портфеля. Результаты апреля соответствуют нашим ожиданиям. Важным долгосрочным драйвером сохранения высокой рентабельности капитала, которая за 4 месяца составила 22,3%, является рост доли розничных кредитов в кредитном портфеле».

Комментарии по итогам 4 месяцев 2019 года:

Чистый процентный доход вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,6% до 406,4 млрд руб. При этом месячный рост в апреле 2019 года ускорился до 4,8% по сравнению с апрелем 2018 года.

Чистый комиссионный доход увеличился на 7,9% до 138,8 млрд руб. преимущественно за счет операций с банковскими картами и расчетных операций. В рамках сближения учета по РПБУ и МСФО с 2019 года банк внес изменения в методологию учета комиссионных доходов и расходов, влияющие на календаризацию их признания, что будет в основном нивелировано по итогам года.

Операционные расходы выросли на 9,7%. На темп роста расходов в первом полугодии 2019 года продолжает влиять перевод сотрудников дочерней компании АО «Сбербанк-Технологии» в ПАО Сбербанк, проведенный во второй половине прошлого года, а также повышение ставки НДС с 1 января 2019 года. Отношение расходов к доходам составило 32,2%.

С учетом реструктуризации задолженности компании Агрокор чистое восстановление резервов за месяц составило 11,2 млрд руб. Расходы на совокупные резервы за 4 месяца составили 14,2 млрд руб. На 1 мая объем сформированных резервов превышает просроченную задолженность в 2,9 раза. Положительная переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за 4 месяца составила 2,8 млрд руб.

Прибыль до уплаты налога на прибыль по сравнению с 4 месяцами 2018 года выросла на 12,0% до 370,0 млрд руб. В апреле банк произвел финальный платеж по налогу на прибыль за 1 квартал 2019 года в соответствии с российским законодательством, что единовременно увеличило расходы по налогам. При этом эффективная ставка налога на прибыль за 4 месяца составила 20,7% против 20,6% годом ранее. Чистая прибыль увеличилась на 11,9% до 293,4 млрд руб.

Активы в апреле выросли на 1,0% до 27,5 трлн руб. в основном за счет розничных кредитов и ценных бумаг.

В апреле корпоративным клиентам выдано кредитов на 850 млрд руб., всего за 4 месяца – 3,3 трлн руб. Кредитный портфель сократился за месяц на 1,5% и составил 12,9 трлн руб.

Частным клиентам в апреле выдано кредитов более чем на 280 млрд руб., с начала года – почти 1,0 трлн руб. Портфель розничных кредитов в апреле увеличился на 1,7% и составил 6,5 трлн руб.

Объем просроченной задолженности в апреле сократился на 63,9 млрд руб., в том числе за счет реструктуризации задолженности компании Агрокор. Удельный вес просроченной задолженности в кредитах юридическим лицам снизился за месяц с 2,36% до 1,89%, в совокупном кредитном портфеле – с 2,45% до 2,13%, что существенно ниже среднего уровня по остальным российским банкам (8,9% на 1 апреля 2019 года).

Портфель ценных бумаг в апреле увеличился на 4,6% и составил около 3,3 трлн руб. Рост произошел преимущественно за счет приобретения краткосрочных коммерческих ценных бумаг, а также облигаций федерального займа.

Средства физических лиц за месяц увеличились на 359 млрд руб. или на 2,8%, что позволило сократить привлечение более дорогих средств юридических лиц на 231 млрд руб. или на 3,2%. Совокупные средства клиентов за месяц увеличились на 0,6% и превысили 20,2 трлн руб.

Базовый и основной капиталы Сбербанка в апреле практически не изменились. Общий капитал увеличился на 60 млрд руб.

Активы, взвешенные с учетом риска, увеличились за месяц на 274 млрд руб. в основном под влиянием розничных кредитов и портфеля ценных бумаг.

Капитал, млрд руб. 1 мая'19* 1 апр’19 1 мая'19*/ 1 апр’19 1 янв’19 1 мая'19*/ 1 янв’19 Базовый 3 476 3 475 0.03% 3 178 9.4% Основной 3 476 3 475 0.03% 3 178 9.4% Общий 4 347 4 287 1.4% 4 244 2.4% Достаточность капитала, % Базового Н1.1, мин. 4,5% 11.76% 11.86% -0.11 п.п. 11.11% +0.65 п.п. Основного Н1.2, мин. 6,0% 11.76% 11.86% -0.11 п.п. 11.11% +0.65 п.п. Общего Н1.0, мин. 8,0% 14.70% 14.64% +0.06 п.п. 14.84% -0.14 п.п. Активы с учетом риска, млрд руб. 29 564 29 291 0.9% 28 596 3.4%

* оперативные данные

Показатели ПАО Сбербанк за 4 месяца 2019 года (РПБУ, неконсолидированные данные)