Как поднять онлайн продажи на 400%? Объявлены новые вебинары в Университете бизнеса УРАЛСИБ

Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает принять участие в бесплатных мероприятиях - мастер-классе «Человек как на ладони или как прочитать человека за 5 минут» и вебинар «Автоматизация маркетинга: как поднять онлайн продажи на 400%».

Регистрация на мероприятие уже доступна.

В среду, 15 мая 2019 года, в 14:00 МСК присоединяйтесь к мастер-классу «Человек как на ладони или как прочитать человека за 5 минут». Вы узнаете о том, как за первые 5 минут общения с человеком понять его индивидуальные особенности, на основании этого определить систему мотивации и наиболее эффективные способы взаимодействия и коммуникации.

Преподаватель семинара - основатель и генеральный директор Центра информационной поддержки бизнеса «Аспект», специалист по эффективному взаимодействию с людьми, бизнес-тренер в области переговоров, психолог Кристина Петрухнова.

В пятницу, 17 мая 2019 года, в 15:00 МСК стартует практический онлайн-семинар «Автоматизация маркетинга: как поднять онлайн продажи на 400%». В настоящее время тема цифровой трансформации малого и среднего бизнеса становится все более актуальной. Мы разберем, как автоматизация маркетинга может повлиять на быстрый рост компании, и рассмотрим три бизнес-кейса из разных отраслей.

Вебинар проведет постоянный преподаватель нашего Университета Юлия Ракова. Юлия - директор по маркетингу digital платформы интернет и email-маркетинга GetResponse, член Комитета РСПП по международному сотрудничеству и подкомитету по цифровой экономике и инновациям.