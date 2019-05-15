Денис Копылов возглавил операционный офис Промсвязьбанка в Твери

Денис Копылов назначен на должность регионального директора ОО «Тверской» Промсвязьбанка. На новой позиции он будет отвечать за расширение бизнеса банка в регионе.

Опыт работы Дениса в банковской сфере 14 лет. Денис прошел путь от операциониста до регионального директора. С 2005 по 2007 годы он работал в подразделениях Газэнергопромбанка в Твери. С 2008 года работает в Промсвязьбанке, прошел путь от ведущего специалиста отдела развития корпоративного бизнеса до заместителя регионального директора — начальника отдела малого и среднего бизнеса.

«Промсвязьбанк — один из важнейших финансовых институтов страны, который занимает сильные позиции в розничном кредитовании и в работе с крупным, средним и малым бизнесом. Я рад возглавить его команду в регионе. Передо мной стоят амбициозные задачи, и я уверен, что уровень моих компетенций позволит сделать банк заметным игроком финансового рынка региона и расширить клиентскую базу», — сказал Денис Копылов.