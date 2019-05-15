РУСАЛ: результаты первого квартала 2019 года

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет результаты деятельности компании по итогам первого квартала 2019 года. Фото: news.ru

Основные результаты:

Выручка РУСАЛа составила 2 170 млн долларов США по сравнению с 2 744 млн долларов США в первом квартале 2018 года. Сокращение выручки обусловлено падением цены на алюминий на 13,9% до 1 859 долларов США по сравнению с 2 159 долларами США.



Скорректированная EBITDA снизилась на 60,5% до 226 млн долларов США по сравнению с 572 млн долларов США в первом квартале 2018 года.



Себестоимость на тонну в алюминиевом сегменте сократилась на 3,1% до 1 633 долларов США по сравнению с 1 686 долларами США в первом квартале 2018 года в результате снижения курса российского рубля по отношению к доллару США.



29 апреля 2019 года завершено размещение 10-летних облигаций на Московской бирже номинальным объемом 15 млрд рублей с офертой для держателей в апреле 2022 года. Ставка размещения зафиксирована на уровне 9% годовых. Кроме того, РУСАЛ заключил сделку валютно-процентного свопа, тем самым в полном объеме трансформировав свои обязательства по биржевым рублевым облигациям в долг, выраженный в долларах США, сроком 3 года со ставкой 4,69% годовых.

Комментируя результаты первого квартала 2019 года, генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин отметил:

«На результатах первого квартала в полной мере отразились события прошлого года, в том числе санкции OFAC, которые были сняты только 27 января 2019 года. Краткосрочные периоды продления генеральных лицензий OFAC привели к изменениям структуры продаж: доля продукции с добавленной стоимостью (ПДС) в первом квартале 2019 года сократилась до 29% и составила 259 тысяч тонн (в то время как в первые три месяца 2018 года доля ПДС составляла 48% от общего объема продаж, или 436 тысяч тонн), что повлекло за собой сокращение выручки и чистой прибыли.В результате падения цены на алюминий на LME на 13,9% с 2 159 долларов США в первом квартале 2018 года до 1 859 долларов США в первом квартале 2019 года, выручка компании снизилась на 20,9% и составила 2 170 млн долларов США, в то время как в первом квартале 2018 года выручка составила 2 744 млн долларов США. Чистая прибыль РУСАЛа сократилась на 49,8% и составила 273 млн долларов США по сравнению с 544 млн долларов США за первые три месяца 2018 года.

В текущих условиях менеджмент будет уделять особое внимание восстановлению своих позиций на рынке, включая долю ПДС. Такие меры необходимы в условиях продолжающейся ценовой неопределённости на глобальном рынке алюминия, а также сохраняющихся разногласий между США и Китаем. Мы сконцентрируем усилия на развитии отношений с имеющимися клиентами, разработке новых конкурентоспособных технологий, а также на сокращении расходов. Кроме того, в ближайшие годы компания направит значительные средства на реализацию заявленных ранее инвестиционных проектов, продолжение программ модернизации основного оборудования на предприятиях, а также на продвижение продукции РУСАЛа на зарубежных рынках, включая продукцию с низким содержанием углерода под брендом Allow, с целью восстановления и укрепления отношений с конечными потребителями».

Обзор рынка

В течение первого квартала 2019 года цена на алюминий находилась под давлением, что было обусловлено, главным образом, сезонным низким спросом и негативным воздействием торговых войн и напряженностью между США и Китаем, которые значительно повлияли на перспективы роста в ключевых регионах-потребителях алюминия и отраслях промышленности, в частности в автомобильной промышленности. Мы полагаем, что данные тенденции продолжат оказывать негативное воздействие на цену алюминия во втором квартале 2019 года, несмотря на возможность заключения сделки между Китаем и США, а также стабилизацию в марте ряда экономических показателей в США и в Китае.

В течение первого квартала 2019 года глобальный спрос на алюминий вырос на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 15,87 млн тонн, спрос на первичный алюминий в мире за пределами Китая вырос на 1,5% и составил 7,4 млн тонн. Глобальный дефицит алюминия увеличился в 1,7 раз и составил 0,5 млн тонн по сравнению с четвертым кварталом 2018 года, что стало ключевым фактором падения уровня запасов алюминия. В Китае спрос медленно восстанавливается, и в отчетном периоде он вырос на 1,5% до 8,49 млн тонн.

В первом квартале 2019 года спрос на первичный алюминий в Европе вырос на 1,0% до 2,4 млн тонн ввиду замедления экономического роста. Замедление роста экономики Германии, ориентированной на экспорт, оказало наибольшее влияние на спрос на алюминий, поскольку резкое падение объемов международной торговли сократило ожидаемый рост ВВП наполовину – до 0,5%.

Спрос на первичный алюминий в Северной Америке вырос на 1,5% до 1,7 млн тонн, несмотря на ослабление строительной и автомобильной промышленности. Объемы строительства в США в первом квартале 2019 года сократились до минимума за 12 месяцев, продажи легковых автомобилей в США упали на 3,2% по сравнению с первым кварталом 2018 года. Увеличение спроса на первичный алюминий связано в первую очередь с ростом использования алюминия в автомобильной промышленности, в частности, в структурных элементах корпуса автомобиля.

По итогам трех месяцев текущего года спрос на первичный алюминий в Азии вырос: на 4,5% (до 0,5 млн тонн) в Индии и на 1,3% (до 1,6 млн тонн) – в других регионах Азии. Индия осталась одной из наиболее быстрорастущих экономик с высоким спросом на алюминий, несмотря на небольшое снижение темпов роста. В Японии значительный внутренний спрос на контрасте с низким экспортом продолжил стимулировать экономический рост. В Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN) в марте после двух месяцев снижения наблюдался рост промышленного производства.

Внутренний спрос на первичный алюминий в первом квартале в России и странах СНГ был низким по сравнению с показателями прошлого года по причине высокой базы и адаптации экономики к повышению НДС в России, что повлияло на покупательскую способность потребителей. В абсолютных цифрах рыночные показатели были близки к уровням 2017 года.

Производство первичного алюминия в Китае в первом квартале 2019 года составило 8,63 млн тонн, что на 1,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сокращение мощностей превысило 800 тысяч тонн в год в течение первого квартала 2019 года, а низкий спрос на рынке замедлил ввод в эксплуатацию новых мощностей, а также перезапуск простаивающих мощностей. В то же время существуют новые мощности в объеме до 2,5 млн тонн, готовые к выходу на рынок, а также простаивают мощности в объеме до 1 млн тонн, которые могут быть перезапущены. В сочетании со снижением совокупных затрат, в частности цен на глинозем и уголь, это может свидетельствовать о том, что недавний рост цен на сырье в Китае носит краткосрочный характер, а также, что существует определенный риск дальнейшего снижения цен.

По итогам первых трех месяцев текущего года запасы алюминия на складах LME снизились на 200 тысяч тонн – до 1 074 тысяч тонн. Объем алюминия на LME, на который выпущены варранты, остается на уровне в 723 тысячи тонн. Китайские региональные запасы после всплеска в середине первого квартала 2019 года возобновили своё снижение в марте 2019 года и упали на 3,8% к концу месяца – до 1,69 млн тонн.За этот период экспорт первичного алюминия и полуфабрикатов из Китая вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и остается на необычайно высоком уровне из-за низкого потребления алюминия в Китае. Эта тенденция может продолжиться во втором квартале 2019 года, поскольку внутренний спрос остается на низком уровне, а дефицит алюминия за пределами Китая сохраняется. Ожидается, что рынок глинозема сбалансируется после полного перезапуска глиноземного производства Alunorte и ввода новых глинозёмных фабрик на Ближнем Востоке. Цена глинозёма в большинстве регионов продолжит тенденцию к снижению, но коррекция может быть ограничена фактором сохраняющейся высокой стоимости производства глинозёма, особенно в Китае.

Прогноз на 2019 год

Рост глобального спроса на алюминий замедляется в результате экономических проблем и рыночной неопределенности. Мы полагаем, что глобальный спрос на алюминий в 2019 году вырастет на 3% – до 68 млн тонн – против роста в 2018 году на 3,6% – до 65,6 млн тонн. Тем не менее, все упомянутые выше факторы и риски могут оказать негативное влияние и снизить спрос в 2019 году.