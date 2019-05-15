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Иркутянка продает старинные книги XVI и XVII века за 2,5 млн рублей

15 мая 2019

Жительница Иркутска продает на Юле старинные религиозные книги XVI и XVII века. Свою коллекцию женщина оценила в 2,5 млн рублей. Объявление можно посмотреть по ссылке.

 


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