Иркутянка продает старинные книги XVI и XVII века за 2,5 млн рублей

Жительница Иркутска продает на Юле старинные религиозные книги XVI и XVII века. Свою коллекцию женщина оценила в 2,5 млн рублей. Объявление можно посмотреть по ссылке.