1,3 млрд рублей на обновление тепловых сетей в Иркутской области направит компания En+ Group

В городах присутствия энергетических предприятий En+ Group, среди которых – Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Братск, Железногорск-Илимский, Усть-Илимск – в рамках программы обеспечения надежности и обновления тепловых сетей запланированы ремонты трубопроводов, включая ремонт тепловых камер и насосных станций, прокладка и строительство новых трубопроводов, а также реализация проектов по технологическому присоединению к тепловым сетям. En+ Group планирует направить на эти цели 1,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании. Фото: mosregtoday.ru

Перечень участков тепловых сетей, на которых будут вестись работы с мая по сентябрь 2019 года, был определен исходя из результатов диагностики, статистики повреждений и срока эксплуатации трубопроводов. Во время подготовки к следующему отопительному сезону также будут выполнены работы по перекладке и ремонту участков тепловых сетей, переданных администрациями городов на содержание и обслуживание предприятиям компании En+ Group.В Иркутске в числе крупных работ этого года следует отметить строительство тепловой сети 6-го коллектора в месте перехода через реку Ушакову с увеличением диаметра трубопровода до 800 мм, которое позволит в дальнейшем подключать новых потребителей по ул. Баррикад. Специалисты компании также участвуют в проекте реконструкции пешеходной улицы Урицкого.В Усолье-Сибирском запланировано техническое перевооружение магистральной тепловой сети, построенной в 1975 году. Данная сеть обеспечивает теплоснабжение потребителей пос. Белореченский Усольского района и пересекает железнодорожные пути «РЖД» (Восточно-Сибирская железная дорога). Техническое перевооружение магистрального трубопровода над железнодорожным полотном приведет к надежному и бесперебойному теплоснабжению потребителей и снизит вероятность повреждения железнодорожных путей в случае аварии на тепловой сети.

При проведении работ в мае-октябре планируется задействовать более 250 сотрудников компании и более 15 подрядных организаций общей численностью свыше 400 человек. В период ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения производится согласно «Гигиеническими требованиями к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» и не превышает 14 суток. После окончания работ на тепловых сетях осуществляется благоустройство территории.– Отопительный сезон в городах Иркутской области завершается. Впереди масштабная диагностика системы тепловых сетей, гидравлические испытания, ремонты на выявленных проблемных участках и перекладка тепловых сетей, – отметил Владимир Кирюхин, генеральный директор компании En+ Group. – Цели этой большой работы – сокращение количества аварийных ситуаций на тепловых сетях, повышение надежности их работы и бесперебойное теплоснабжение потребителей в отопительный период.