«РУСАЛ ФестивАL #Театр» пройдет в Братске 30-31 мая

Двухдневный театральный фестиваль РУСАЛа в Год театра пройдет в Братске 30-31 мая. В программе – спектакли и прослушивания молодых людей в Школу-студию МХАТ. Фото предоставлено пресс-службой БрАЗа ОК РУСАЛ

30 мая братчане в возрасте от 16 до 24 лет смогут попробовать свои силы в поступлении на актерский факультет Шкoлы-студии МХАТ. Обязательное условие участия – наличие школьного аттестата или его получение в 2019 году. Молодые люди, успешно выдержавшие прослушивание, будут допущены на последующие отборочные туры, которые пройдут в Москве. Количество участников ограничено – 60 человек.Соискателям необходимо прочитать наизусть несколько литературных произведений разного жанра – стихотворение, басня, отрывок из прозы. Желательно подготовить несколько произведений как классической, так и современной литературы. Это позволит выступающему полнее проявить способности, показать широту творческого диапазона.

Прослушивание начнется 30 мая в 11 часов в Братском драматическом театре. При себе необходимо иметь паспорт. Обязательна предварительная регистрация по телефону: 49-28-04 с 9 до 17 часов. Необходимо назвать фамилию, имя, отчество, дату рождения, паспортные данные.

Фото предоставлено пресс-службой БрАЗа ОК РУСАЛ

Вечером 30 мая зрителей ждет спектакль «Транссиб» по мотивам путешествия студентов-мхатовцев мастерской Дмитрия Брусникина по самой длинной железной дороге в мире – Транссибирской магистрали. 31 мая братчане увидят постановку «П. и Н.» по мотивам романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Начало спектаклей в 19 часов.Билеты на спектакли будут распространяться бесплатно среди сотрудников алюминиевого завода, предприятий-партнеров, социальных и культурных учреждений города, благотворительных организаций и волонтеров. Также пригласительные будут разыграны в эфире Братской студии телевидения и на радио «Шансон в Братске».Проект «РУСАЛ ФестивAL» реализуется с 2015 года. Одно из направлений фестиваля – театр – появилось в 2017 году. За это время тысячи жителей российских городов смогли увидеть современные спектакли и познакомиться с будущими звездами театральной сцены.

Справка:

Братский алюминиевый завод (БрАЗ) ОК РУСАЛ – крупнейший в мире производитель и экспортер первичного алюминия. Производственная мощность завода составляет порядка 1 млн тонн. Первый пусковой комплекс завода введен в эксплуатацию в 1966 году. За время работы БрАЗа на его мощностях получено более 40 млн. тонн алюминия. Завод сертифицирован на соответствие стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.