Утверждены кандидатуры на должность ректора ИГУ

Процедура выдвижения кандидатур на пост ректора Иркутского государственного университета завершилась 13 мая. Как сообщает пресс-служба вуза, ученый совет утвердил две кандидатуры:

Архипкин Олег Валерьевич, доктор экономических наук, доцент;

Бычков Игорь Вячеславович, доктор технических наук, академик РАН, профессор.

Фото: isu.ru

На должность ректора ИГУ были выдвинуты семь человек. Однако, подали согласие на участие в выборах четыре, в том числе Светлана Малых, кандидат исторических наук, доцент, и Михаил Фалалеев, доктор физико-математических наук, профессор. Комиссия по выборам ректора, рассмотрев представленные документы, по причине нарушения порядка выдвижения (отсутствия кворума) исключила М. Фалалеева из числа выдвинутых кандидатов.

Ученому совету для утверждения были представлены три кандидатуры. Из них утверждены две, отклонена кандидатура С. Малых.20-24 мая документы кандидатов на должность ректора ИГУ должны быть представлены в аттестационную комиссию Минобрнауки России.14 июня аттестационная комиссия Министерства науки и высшего образования РФ рассмотрит кандидатуры, утвержденные Ученым советом ИГУ. Затем состоится конференция работников и обучающихся университета, на которой будет избран ректор ИГУ.