Доход губернатора Иркутской области Сергея Левченко за 2018 год составил 5,5 млн рублей

Информация о доходах главы региона за прошлый год обнародована на сайте областного правительства. За 2018 год Сергей Левченко заработал почти 5 млн 551 тысячу рублей, годом ранее его доход составил 4 млн 950 тысяч рублей.

В пользовании Сергея Левченко находятся две квартиры, земельный участок (для строительства индивидуального жилого дома, гаража и хозяйственных построек), а также гаражный бокс. В собственности задекларирован земельный участок (для строительства индивидуального жилого дома, гаража и хозяйственных построек) площадью 1283,0 кв.м. Кроме того, за год в автопарке губернатора появились два мотоцикла – IMZ 810310 и Harley-Davidson Fleb.

Доход супруги губернатора региона в минувшем году составил 3 млн 241 тысячу рублей, в ее собственности находятся две квартиры, треть еще одной, в распоряжении – гараж 30 квадратных метров. Ездит она на Ауди Q7.