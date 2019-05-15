«Зеленый Марафон»-2019 состоится 1 июня

1 июня в День защиты детей Сбербанк РФ уже в 8-й раз проведет массовый забег любителей спорта и здорового образа жизни.

На дистанцию «Зеленого Марафона» традиционно выходят сотрудники банка и члены их семей, спортсмены-любители и профессионалы (в том числе и призеры Олимпийских игр), члены параолимпийской сборной России, атлеты с ментальными нарушениями, люди с ограниченными возможностями здоровья. В 2018 году марафон объединил более 100 тысяч жителей 50 городов России.

На территории Байкальского банка ПАО Сбербанк спортивную акцию поддерживают 5 городов — Иркутск, Братск, Якутск, Улан-Удэ, Чита. Регистрация участников «Зеленого марафона - 2019» идет с 9 апреля.

В программе состязаний в этом году заявлен забег для взрослых на дистанцию 4,2 км. Детские старты пройдут сразу в двух возрастных группах: для «марафонцев» в возрасте 7-9 лет определена дистанция в 100 м, для подростков 10-13 лет — 400 м. Впервые в Иркутске, Братске, Улан-Удэ и Чите для спортсменов и любителей, имеющих инвалидность по состоянию здоровья, состоится инклюзивный забег (60 м). В Якутске уже есть опыт такого спортивного мероприятия, в прошлом году его поддержали 64 спортсмена из Центра адаптивной физкультуры и спорта Якутии.

Для самых маленьких участников спортивно-развлекательного праздника на площадках «Зеленого марафона» будут организованы познавательно- развлекательные конкурсы. Все взрослые и дети, прошедшие дистанции «Зеленого марафона», станут участниками розыгрыша праздничной лотереи.

В каждом городе марафон станет событием, дающим старт интересному, здоровому и активному лету.

Факты из истории «Зеленого марафона-2018»: