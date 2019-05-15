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ВСЖД: перевозки пассажиров в январе-апреле 2019 года снизилсь на 1,5%

15 мая 2019

В январе-апреле 2019 года с вокзалов и станций Восточно-Сибирской железной дороги в поездах дальнего следования отправлено свыше 852 тыс. пассажиров, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 1,6 %. В пригородном сообщении наблюдается незначительное снижение (-2,5 % к уровню прошлого года), перевезено около 2,8 млн человек.

Всего за четыре месяца 2019 года отправлено более 3,6 млн пассажиров (-1,5 % к 2018 году).

В апреле 2019 года в дальнем следовании перевезено почти 212 тыс. пассажиров (-0,9%), в пригородном – около 732 тыс. пассажиров (-4 %).

 


/ СИА /
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